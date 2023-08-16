國泰機票優惠｜10萬張平機票8.17下午2時開售、限時兩周 涵34個熱門航點（附搶飛連結）

【有線新聞】隨著航空業逐步復常，港人外遊越來越多選擇，今年才去完「正是時候」預計來年旅程，國泰航空就推出限時兩週的機票優惠，方便大家提早計劃來年旅行，航線更涵蓋34個短、長途熱門航點。是次優惠公開發售日期為2023年8月17日下午2時正起（香港時間），出發日期由2024年1月1日至6月30日（需符合相關條款及細則）。

國泰航空是次推出的限定機票優惠，提供超過10萬個經濟客艙優惠機位，訂票詳情如下：

售票日期：

2023年8月17日下午2時正起（香港時間）至8月30日下午11時59分（香港時間）

航班出發日期：

2024年1月1日至6月30日（＊見文末備注）

優惠短線航點：

曼谷 (BKK)、重慶 (CKG) 、福岡 (FUK)、海口 (HAK)、杭州 (HGH)、首爾(ICN) 、高雄 (KHH)、吉隆坡 (KUL)、東京(成田) (NRT)、名古屋(NGO)、北京 (PEK)、上海 (浦東) (PVG) 、新加坡 (SIN)、青島 (TAO)、成都 (TFU)、台北 (TPE) 、西安 (XIY) 及廈門 (XMN)

優惠長線航點：

阿姆斯特丹 (AMS)、班加羅爾 (BLR)、布里斯本 (BNE)、孟買 (BOM)、巴黎 (CDG)、德里 (DEL)、杜拜 (DXB)、法蘭克福(FRA)、約翰內斯堡(約翰尼斯堡) (JNB) 、倫敦 (LHR)、墨爾本 (MEL)、芝加哥 (ORD)、珀斯(伯斯) (PER)、三藩市(舊金山) (SFO)、悉尼(雪梨) (SYD) 及特拉維夫 (TLV)

訂票網頁：

https://flights.cathaypacific.com/zh_HK/offers/cx-special-fares.html

＊詳細航班日期需參閲國泰網站的條款及細則，設有不適用日期。優惠機票數量有限，售完即止。