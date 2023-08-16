鰂魚涌兩少年跳彈床相撞受傷 一人情況嚴重 學者：主辦方有責任分隔使用者

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【有線新聞】兩名少年昨天在鰂魚涌一間彈床中心玩樂期間意外相撞受傷，一人留院，情況嚴重。有體育學者認為，主辦方有責任分隔使用者，減低意外導致受傷的機會。

涉事的「RYZE彈床樂園」照常營業，中心內見到有小童，有職員在場維持秩序。

星期二下午有兩名少年在中心跳彈床，期間意外相撞，17歲少年頭部受傷，在東區醫院深切治療部留醫。另一名14歲少年鎖骨受傷，治理後拒絕送院。

有體育學者說去玩樂的人對彈床的熟悉程度都不一樣，使用者要留意四周避免碰撞，主辦單位都要做好分流。教育大學健康與體育學系副系主任雷雄德：「例如相隔多遠距離，或同一張床、同一個範圍、某個範圍指定只可一個人跳。可能要將不同進度、難度或不同體型小朋友，高大與較矮小的可能要分開。」

在參與彈床活動前，參加者一般會簽一份免責同意書，聲明風險自負。有大律師指即使簽了，但主辦方未能提供安全場地仍然要負責任。大律師李健志：「例如不能兩個人跳一個網，只能一個人用，而他容許兩個人跳彈網而導致他們受傷，這就是場地提供者有疏忽，這樣免責聲明就不能幫到他們。」

李健志又提醒使用者，雖然法律有保障，但都必須跟足現場的安全指引，否則仍然有可能要後果自負。