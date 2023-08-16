潛廁所偷拍妙齡女 事敗躲車尾廂缺氧險喪命 色狼：沒想過警員不走

【有線新聞】若要人不知，除非己莫為。浙江杭州近日發生一宗名副其實「作繭自縛」的案件，涉案男色狼闖女廁偷拍事敗，跑回其座駕躲於車尾行李廂之中，警員趕到停車場時雖未立即發現狼蹤，但憑車窗「離奇」霧氣而察覺異樣。男子狼蹤敗露之餘，更險些喪命，幸有警員及時破窗救人，將已半昏迷的他送院救回。

黑衣男偷拍年輕女 被發現即跑轉眼不見

據上海《澎湃新聞》報道，事發於本月14日，杭州濱江區長河派出所接到報警，稱有人在某大廈女廁所偷拍。報警者是一名年輕女子，她稱上廁所時發現有人用手機偷拍自己，當時立即喝止並起身追出去，見偷拍的是一名身穿黑色短袖短褲的男子，但一轉眼就跑得不見蹤影。

警員接報後前往查看閉路電視，得知該男子乘坐電梯到了地下車庫，其後一直未見其離開。保安稱涉事男子駕駛一輛白色SUV（休旅車）進入停車場。民警找到該車時只見車門、車窗緊閉，透過車窗一看，車內並無異常。警員於是調取各個通道、出入口的閉路電視監控，均未查到男子行蹤。

半昏迷沒反應 經心肺復甦口吐白沫

搜查近四小時後，民警發現涉事車輛窗上出現霧氣，但車座前後排空空如也。警員其後透過車子後部擋風玻璃看見車尾廂有人，立刻喝令對方下車，但車內毫無動靜。有警員估算該男子已在車尾廂待了近4個小時，可能有危險，經上級批準後便破窗打開尾廂車門。當時男子已眼睛圓瞪、呼吸微弱，處於半昏迷狀態，對外界刺激均未有反應。

報道指警員立即進行心肺復甦，經一段時間施救，男子吐了口白沫，意識漸漸恢復，及後由救護車送到醫院，次日身體已恢復正常。男子其後供稱本想等沒人時離開，未料警員、保安一直留在周圍搜查；由於車內空氣稀薄，他慢慢就失去知覺，差點就窒息。男子已對其偷窺行為供認不諱，因侵犯他人隱私其已被處以5天行政拘留。