深水埗、大角咀舊式T型街名牌疑遭盜 路政署已報警 關注組織：全港僅約80塊

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【有線新聞】大角咀、近日有舊式T型街名牌消失，懷疑有10個被非法移除、已報警，有居民說這些街牌買少見少，覺得可惜。

大角咀萬安街一幢大廈外牆留有深色的T字痕迹，這裏原本應該掛著白底黑字的T形街名牌，不過最近不翼而飛。黎女士：「我想可能有些人拿了出去賣，好像有時有些水渠蓋都是這樣。」陳先生：「這些都買少見少，應該古董來的。有些可能其他地方的人來到看見特別，不知道怎樣便拆了它，少一個就沒有一個，因為政府應該不會再做T字形的路牌。」

這類街名牌是英國殖民時期前的設計，上半部是街道英文名，下半部是由右至左書寫的中文名。有關注歷史文物的組織說這類牌有部分超過90年歷史，現時全港有約80塊，不過以現行條例保育街頭文物不容易。

香港歷史研究社理事長Stanley：「因為根本以古物古蹟條例不會涵蓋這一些物品，甚至古物古蹟辦事處定性這些評級歷史建築只是有建築，這些街頭文物是不包含的。這些T牌只可以說是政府公物，你偷了就說是盜竊政府財產的形式去做。」

路政署回覆查詢指早前巡查時先後發現十個舊式T字型街牌懷疑被非法移除，他們已報警並安排職員巡查轄下現存有紀錄的T型街牌，會探討妥善保存這些街牌的方案。警方就說已接獲有關個案，列作盜竊案件處理。