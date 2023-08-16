海關成立財富調查科 編制升格團隊共91人 加強培訓虛擬幣等新興洗黑錢運作

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【有線新聞】海關成立財富調查科，專門打擊洗黑錢，未來會加強人員培訓，內容包括新興的虛擬貨幣。

新成立的財富調查科前身是財富調查課，隸屬有組織罪案調查科，今年8月1日正式升格。整個團隊有91人，包括關員、會計師等，專門打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集。

升格後跟以往的工作有何分別？海關財富調查科高級監督葉冬菁：「海關在反洗黑錢機制上擴闊了職能，比以往肩負了更多的監管責任，亦掌握了更多的數據。這些數據是需要投放更多資源，作深入及全面分析。」

有支援反修例事件被捕人士的組織被警方指涉嫌洗黑錢，海關會否針對這些平台調查？葉冬菁：「針對販毒以及各種有組織及嚴重罪行涵蓋的罪行，我們進行洗黑錢調查，（調查）過程是否牽涉國安就不是這兩條條例涵蓋的範圍。我們發現有任何危害國家安全的因素，我們會轉交給相關執法部門跟進。」

今年截至7月破獲6宗洗黑錢案件，拘捕45人，涉款達102億元，金額較去年同期上升了9.2倍。除了傳統洗黑錢手法，亦包括新興的虛擬貨幣等。海關說金融科技發展日新月異，會加強人員培訓，例如學習虛擬貨幣的運作模式、相關的調查技巧，也安排關員報讀專業課程，考取國際認可的反洗錢師資格。