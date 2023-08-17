青山醫院設全港首間精神健康體驗館 VR技術模擬重症病人幻覺、幻聽 本月開始開放需預約

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】青山醫院設立了全港首間精神健康體驗館，本月開始正式對外開放，是自2020年落成以來的首次，院方希望透過體驗館讓公眾更深入了解精神病，消除歧視。

白色大閘打開了青山醫院的神秘一面，除了介紹青山醫院的歷史，還有昔日曾使用的約束衣、三角繃帶、自2000年開始代替了三角繃帶的磁力鎖約束帶，以及1920年代域多利精神病院的病人記錄，均一一呈現在參觀者眼前。青山醫院行政總監蕭慧敏：「我們希望不止是提醒有病徵要及早醫治之外，這樣當然重要，因為及早醫治可把握黃金期，但我們另一方面都希望透過精神健康體驗館，不同的區域令市民更關注他們的精神健康，增加抗逆能力及堅忍力。」

體驗館一共有五個展區，介紹了本港過去百多年精神病治療的演變，亦都展示了腦部的3D影像，介紹大腦與精神科藥物治療的關係。在徵狀體驗室這裡，院方使用了VR技術模擬，讓參觀者感受重症病人發病時出現的幻覺及幻聽，希望消除社會對精神病患者的歧視。青山醫院精神健康學院執行委員會聯席主席黃藹賢：「參觀者可以感受到原來發病時，他們（精神病患者）的感受是如何、有何幻覺等，有助參觀者可身同感受知道，原來發病時會有這些情況出現，令參觀者更有同理心，有了同理心，有助消除之前可能有的誤解，減低歧視的情況。」

院方說體驗館在本月起正式對外開放，預計每月可容納700人次參觀，會分階段邀請學生前來參觀，而有意參觀的市民要先在網上預約，費用全免。