粉嶺高球場建屋｜哥爾夫球會就環評報告申司法覆核 高院下周五前頒布判詞

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【有線新聞】粉嶺高爾夫球場收地建屋，香港哥爾夫球會就環評報告提請司法覆核，並申請臨時暫緩執行環評報告。高等法院下星期五前裁決是否批出臨時暫緩執行令。

香港哥爾夫球會會長郭永亮到法院出席聆訊，球會由資深大律師余若海代表。他說32公頃的高球場是文化遺產，有18洞、過百年歷史、受國際認可、充滿歷史價值和集體回憶，一旦用來發展公共房屋，難以繼續保護。現時《古樹名木冊》沒涵蓋政府擬收回的土地，如果按照計劃在其中9.5公頃建屋，樓宇會與高球場內的古樹重疊。高球場亦發現全球瀕危的水松、飛蛾和蝙蝠等，建屋計劃會嚴重破壞生態，環評報告都沒有考慮，屬誤導。

法官高浩文問政府已修例訂明50公頃以下發展不再需要做環評，司法覆核是否淪為學術討論。余若海說政府已公開表明會尊重環評程序。代表政府的資深大律師袁國強說政府雖然在法律和技術上可選擇重啟計劃，但表明不會這樣做，又說政府只是發展整個32公頃高球場用地的其中9.5公頃，已經平衡社會需要。

他在聆訊期間收到指示，土拓署承諾在兩年內不會啟動擬建屋的9.5公頃用地研究及勘察工程，換取球會撤回暫緩執行環評的申請，但球會表示不接受，說希望阻止的亦包括城規會等行政程序。

法官押後至下星期五前頒判詞，決定是否批出臨時暫緩執行令。至於正式司法覆核，暫定排期明年5月開審，預計需時3日。