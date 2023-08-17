申訴專員批三部門對村屋排污執管欠協作 揭地政每年接逾900宗投訴 6年僅發2封警告信

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申訴專員公署調查政府管理新界村屋採用化糞系統等排污設施欠妥善，地政總署、食環署及環保署收到投訴後互相轉介，令問題遲遲未能解決，建議政府成立跨部門工作小組。

化糞池系統是新界村屋普遍用作處理污水的方法，現時全港有約數以萬計村屋仍使用化糞池，如果沒有定期檢查可能會出現滲漏導致衞生問題。

根據職權，食環署和環保署分別執行《公眾衞生及市政條例》及《水污染管制條例》，可起訴不當使用化糞池或污水系統的人，而地政總署主要負責地契上的問題。

過去七年，三個部門接獲的相關投訴以地政總署佔最多，平均每年有918宗投訴，但期間只發出過2封警告信。公署調查發現他們沒有排污設施相關專業知識，只依賴環保署和食環署，傾向將投訴轉介，最終個案在部門之間多番轉介踢來踢去。

申訴專員趙慧賢：「地政總署主要收到投訴會轉介給食環署或者環保署，對於自己執管角色未有這麼重視。我們亦看見環保署或食環署巡查執管時，如果發現有問題的時候或有限制，未必會將有關資料、有用的資料給其他部門，而是說這個做不到就給你們做。」

公署建議政府成立跨部門工作小組同時應研究制訂具體措施，讓新界村屋業主知道如何切實履行處理污水等責任，以符合地契等要求。

環保署指認同及接納報告建議，本月初參與首次跨部門會議商討及制訂轉介程序等工作，加快處理投訴個案，亦會善用新科技、提高執法效率。