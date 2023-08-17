申訴專員調查長者社區照顧服務券使用情況 部分地區服務名額不足 兩成長者沒使用就離開計劃

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【有線新聞】申訴專員公署主動調查長者社區照顧服務券試驗計劃，發現有超過兩成長者沒有使用服務便離開計劃，部分地區的服務名額不足，亦出現供求分配不均情況。

試驗計劃自2013年推出以「錢跟人走」模式支援長者居家安老，一試就十年。長者持有社區券可以購買家居照顧服務，或者選擇一間日間護理中心採取混合模式亦可，外界批評計劃運作複雜。截至20/21年度，超過兩成長者領取社區券但沒有使用。

公署調查發現地區名額分配不均。「家居為本」服務需求大約9,000人，名額有12,600多個、名額過剩，但有六個區、包括中西區、黃大仙、沙田、元朗等就供不應求。「中心為本」的服務就要爭，服務名額不足、應付不來，同樣都有黃大仙、沙田、元朗等。

申訴專員趙慧賢：「社署盡量邀請多些服務單位增加這個服務，或擴展當區服務，或提供跨區服務。例如新的措施，長者有社區券除了在一個認可的單位，同時可以在另一個認可的單位接受服務，這樣可以增加彈性。」

公署又隨機在網頁搜尋發現十間服務單位，有一半沒有更新服務名額空缺，最長兩年多沒有更新，即使長者懂得上網、都無法獲取最新資訊。

社署近年將《中央輪候冊》輪候服務的部分長者轉到社區券計劃，使用率提高到八成六。公署認為可取，同時建議為服務單位及長者配對令長者可取得需要的服務。

社署接納公署意見，計劃將於今年九月恆常化，受惠人數將分階段增至25/26年度12,000人，屆時長者可同時選購兩個認可服務單位的服務，增加靈活性，適用範圍亦擴至租借輔助科技產品，減輕照顧者的壓力。另外會推出新系統讓長者實時查閱社區券狀況、搜尋認可服務單位等。