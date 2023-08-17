美國成功將基因改造豬腎移植至腦死亡病人 逾月沒出現排斥 打破豬腎在人體運作最長時間

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【有線新聞】美國紐約一個醫學團隊成功將基因改造過的豬腎移植到腦死亡患者身上，目前已觀察超過一個月並沒出現排斥，打破豬腎於人體運作的最長時間。

美國紐約大學朗格尼醫學中心上個月中進行移植手術，將基因改造後的豬腎移植到57歲的米勒身上。米勒因腦癌被判定腦死亡，倚靠儀器維持生命表徵，在移植豬腎後沒出現排斥更隨即開始運作。

紐約大學朗格尼移植研究所總監蒙哥馬利：「我們將鑷子拿開，血液馬上流入豬腎並變成漂亮的粉紅色，然後幾分鐘後尿液開始從輸尿管排出，這是瘋狂的，你知道的，這情境我總是看不厭。」

之前也有團隊嘗試過將豬腎移植到腦死亡的人體，但最長只是運作了77小時，而目前米勒已獲移植超過一個月，是個新紀錄。團隊將會繼續觀察至九月中作進一步分析，最終目標是獲准以活人接受移植。

紐約大學朗格尼移植研究所總監蒙哥馬利：「我們希望在腦死亡患者的移植成果可以變成一種推動力，讓我們達到那一點。美國食品及藥物管理局認為我們已回答所有問題，我們已經準備好進行第一次活人試驗。」

腎病病人靠洗腎維持生命，大部分到死亡一刻都未能等到合適器官，所以用豬腎作跨物種移植被視為解決腎臟短缺問題的新希望。