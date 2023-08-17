新田科技城｜沒指明建屋位置 甯漢豪：預留彈性非無皇管 北都區擬賣「地花」爭取時間

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【有線新聞】新田科技城規劃無指明興建住宅的實際位置，發展局局長甯漢豪說有需要預留彈性給企業發展，強調不是「無皇管」，亦不會變成「純住屋房產項目」。

鄉議局舉辦新田科技城座談會，甯漢豪簡介發展計劃時主動提到有專業團體質疑約300公頃創科用地包含住宅，但沒有規定建屋的位置。

甯漢豪：「給予彈性不等於『無皇管』，人才公寓單位約有6,400個，我們會將這些限制。或我們希望的樓面面積用具體數字在規劃圖內表示，究竟哪一個細地塊應該做人才公寓，我們不打算做細緻規管，希望讓企業園有彈性，但因為我們會訂立最高門檻，所以不會令創科用地變成純住屋的房產發展項目。」

政府又計劃在北部都會區推出「地花」，讓未完成平整的土地提早招標，甯漢豪說只要城規會通過改劃就可以推售。甯漢豪：「希望將來的用家、企業早些認定了是哪一間，讓它進場。在我們做土地平整時已經可以劃圖則或部署建樓的資金等，希望爭取時間。當然基本上政府應該要做好分區計劃大綱草圖，因為如果大綱圖都未獲通過我們就推出土地會為市場帶來不肯定的訊息。」

甯漢豪又說會與附近鄉村商討建立休憩設施，方便在新田科技城居住的人放假入村玩樂及認識鄉郊文化歷史。