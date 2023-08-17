據悉西九擬賣業權自負盈虧 唐英年：財政已血流成河 不欲申請撥款與民生爭資源

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【有線新聞】西九文化區管理局向政府提交新營運方案，據了解內容涉及出售發展業權。管理局董事局主席唐英年說要確保新方案可從土地「揾夠錢」，不會再向政府申請撥款。

政府十五年前撥給西九管理局的216億元撥款預計快將耗盡，西九文化區管理局說管理局內部已大力緊縮開支，資金鏈2025年斷裂後將無法再緊縮。唐英年：「五年多前去立法會也說過我們資金上有嚴重錯配，我們的刀在血流成河，四處再緊縮開支，由原本的營運開支緊縮了一半。」不過西九管理局其後更正是營運赤字比原本預算的少了一半。

唐英年又說土地是西九的唯一資源，要確保可從中「賺夠錢」，已向政府提交新營運方案，希望自負盈虧。據了解，方案包括要求政府容許西九管理局將部分住宅發展業權出售給發展商，正等候局方審批。

唐英年：「如果高鐵沒有阻礙我們商業發展，阻礙了我們七年；如果市場配合，我們條件會更好；世界上可以有如果，就沒有窮人了。我不相信頭痛醫頭、腳痛醫腳，我希望更徹底解決問題，正如我2003年接任財政司司長時面臨500億財赤，但我在四年內將它變成過千億盈餘，而未來十多年那些財政司司長都未遇過財赤。」唐英年重申西九管理局會盡力控制開支，不希望與民生事項爭資源，因此不會再向政府申請撥款。