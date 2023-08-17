光天化日銀行外搶手袋 老婦遭非裔漢「追上再拖行」 洛城華人恐淪打劫對象

【有線新聞】美國洛杉磯有華人聚集商圈劫案頻生，最近一宗搶劫案，遇劫華裔老婦更是在光天化日下，遭非裔悍匪從後追上，再「連人帶袋」被對方扯起，拖行足足十米有多。事發時雖然有路人嘗試阻止，仍難阻身材高大的劫匪逃去。有目擊者更指事前自己似乎被劫匪看上，幸愛犬也在車上而嚇怕對方，但對當地治安已感到十分失望。

老太被拖行背頭撞地 歹徒大力扯走手袋

據NBCLA報道，事發於本月14日上午約11時15分，地點為華人聚集的哈仙達岡（Hacienda Heights，以下簡稱哈岡）洛城新天地廣場。有影片拍下涉事70多歲華裔婦女美國銀行停車場，被一名高大的黑人男子拖行十米。當時受害人緊緊抓住手袋的帶時，但搶匪毫不留情地拉扯，最終成功得手逃走。

「我一轉頭就看見他（非裔男子）追著老太太跑，直接把老太太從人行道拽到馬路上。而且老太太的包還是斜跨在身上的。」目擊者李女士向當地華文媒體表示，老太遭劫匪拖行約30呎（約九米多），期間背部、頭部不斷撞擊地面。老太雖然一只手抓著手袋不放，但最終沒能抵過歹徒大力拉扯。期間李女士丈夫見狀上前想要嚇走劫匪，還有一名路人也嘗試解救，但搶匪卻毫不畏懼，最終成功逃離。

憶述劫匪「找目標」 目擊者：幸愛犬在車上

據報遇劫華裔老太已經76歲，手袋內有約100元現金、銀行卡及身分證，手袋後來在路邊被發現，但內裏東西已全數不見。警方則證實老太上臂擦傷，並未到醫院接受治療。

李女士表示，事發前她車輛停在銀行門口，丈夫去銀行提款機（ATM）取錢，留下她與愛犬在車上。因為天氣熱炎，她當時將車窗搖下，其後就注意涉案的非裔男出現在附近，更圍繞她車子走了一圈，之後往旁邊走去。李女士起初沒有在意，然而不到一分鐘後聽到有華人老婦慘叫。回想事發經過，不排除自己才是搶劫目標，或許因為車上有狗才讓歹徒作罷，她起初也以為那名男子只是普通流浪漢，沒想到他是在尋找目標。

華人聚集、過往安全 居民：再不敢獨自去銀行

報道指事發的的洛城新天地廣場平日相當熱鬧，有華資超市、中餐館、銀行等商家，但近期廣場已發生多起砸車窗盜竊案，有居民明言對治安感到失望。NBCLA則引述居民Cristal DeLeon稱幾年前搬到這個「安全的社區」，但現在不會再獨自去銀行及帶同兒子去市場。