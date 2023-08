光天化日銀行外搶手袋　老婦遭非裔漢「追上再拖行」　洛城華人恐淪打劫對象

【有線新聞】美國洛杉磯有華人聚集商圈劫案頻生,最近一宗搶劫案,遇劫華裔老婦更是在光天化日下,遭非裔悍匪從後追上,再「連人帶袋」被對方扯起,拖行足足十米有多。事發時雖然有路人嘗試阻止,仍難阻身材高大的劫匪逃去。有目擊者更指事前自己似乎被劫匪看上,幸愛犬也在車上而嚇怕對方,但對當地治安已感到十分失望。

據NBCLA報道,事發於本月14日上午約11時15分,地點為華人聚集的哈仙達岡(Hacienda Heights,以下簡稱哈岡)洛城新天地廣場。有影片拍下涉事70多歲華裔婦女美國銀行停車場,被一名高大的黑人男子拖行十米。當時受害人緊緊抓住手袋的帶時,但搶匪毫不留情地拉扯,最終成功得手逃走。

「我一轉頭就看見他(非裔男子)追著老太太跑,直接把老太太從人行道拽到馬路上。而且老太太的包還是斜跨在身上的。」目擊者李女士向當地華文媒體表示,老太遭劫匪拖行約30呎(約九米多),期間背部、頭部不斷撞擊地面。老太雖然一只手抓著手袋不放,但最終沒能抵過歹徒大力拉扯。期間李女士丈夫見狀上前想要嚇走劫匪,還有一名路人也嘗試解救,但搶匪卻毫不畏懼,最終成功逃離。

據報遇劫華裔老太已經76歲,手袋內有約100元現金、銀行卡及身分證,手袋後來在路邊被發現,但內裏東西已全數不見。警方則證實老太上臂擦傷,並未到醫院接受治療。

李女士表示,事發前她車輛停在銀行門口,丈夫去銀行提款機(ATM)取錢,留下她與愛犬在車上。因為天氣熱炎,她當時將車窗搖下,其後就注意涉案的非裔男出現在附近,更圍繞她車子走了一圈,之後往旁邊走去。李女士起初沒有在意,然而不到一分鐘後聽到有華人老婦慘叫。回想事發經過,不排除自己才是搶劫目標,或許因為車上有狗才讓歹徒作罷,她起初也以為那名男子只是普通流浪漢,沒想到他是在尋找目標。

報道指事發的的洛城新天地廣場平日相當熱鬧,有華資超市、中餐館、銀行等商家,但近期廣場已發生多起砸車窗盜竊案,有居民明言對治安感到失望。NBCLA則引述居民Cristal DeLeon稱幾年前搬到這個「安全的社區」,但現在不會再獨自去銀行及帶同兒子去市場。

This is scary folks. A robbery yesterday at the B of A parking lot on Azusa Ave in Hacienda Heights, interrupted by good samaritans! Hey @HildaSolis,@SupJaniceHahn and all the social justice warriors, how’s that “reimagining” working out?#VictimsMatter pic.twitter.com/HSFaA0CGDh

— Alex Villanueva (@AlexVilanueva33) August 15, 2023