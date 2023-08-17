啟德郵輪碼頭設「迷你香港市集」 佔地5,000呎 賣本地手信、紀念品

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】周六再有大型郵輪停泊啟德郵輪碼頭，商場劃出5,000平方呎開市集賣本地手信、紀念品等，周五試業、周六開始營運。

香港地道手信、纜車、電車模型，還有彩虹邨LEGO「打卡位」。香港郵輪及遊艇業協會在啟德郵輪碼頭2樓S區開設5,000呎「迷你香港市集」，仍在裝修、上貨，暫時有20個本地品牌進駐，包括這個生髮洗頭水牌子。商戶朱女士：「聽說（郵輪）有5,000人來，如果有10至30%的人消費也不錯。」

協會負責聘請店員，賣到貨品會跟品牌五五分賬。香港郵輪及遊艇業協會營運總監楊梓呈：「今次市集是試驗形式，未必說有多少人流、生意額，很多品牌不是傾向於此，大家覺得香港人、香港品牌，想做好形象。」

市集朝十晚九營業，暫定試行營運至11月30日。楊梓呈：「政府在冷氣、場地營運租金，事實上是相宜一些，但是否完全象徵式？並不是，我們預計首半年至9個月都會虧蝕。」協會亦正裝修旁邊店舖營運寵物友善咖啡店，預計下月中開業，希望吸引本地人來休息。

海洋光譜號星期六泊岸，乘客在A區登船大堂辦入境手續之後穿過一條走廊，大約走1分鐘就到市集；如果在B區落船，就要由碼頭的一端走到另一端，就要走4、5分鐘才到市集。