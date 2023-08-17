中科院博士也被「賣」 困緬甸詐騙園區一年未獲救 親友：他以為過去當翻譯

【有線新聞】緬甸詐騙園區事件自去年揭發至今「一切如常」，兩岸三地不時仍有人被騙至當地，威逼從事電話、網絡詐騙，甚至連中科院博士也「上當」，受困一年仍未獲救。據報事主被發現與家人偷偷聯繫，遭園區苛索12萬元人民幣「業績賠償」，其後疑遭變賣到另一園區，下落未明。其女友近日受訪引發關注，家鄉的派出所回應稱已上報給中國駐緬甸大使館。

每天強迫「聊天工作」18小時 遭嚴密監控

據報事主張繼效畢業於中科院地球環境研究所，從事博士後研究。內地「九派新聞」引述其女友楊女士表示，張男一年前有幾萬元的債務問題，「他之前炒幣有虧損，家庭條件一般，媽媽癱瘓了，就在網上看到這個薪資很高」，後經介紹以為去新加坡從事翻譯工作，但最終被騙至緬甸。進園區後，張男曾向女友發訊稱自己的手機不能用，只能用別的手機溝通，又指每天的工作就是跟別人聊天，每日被強迫工作18小時，同時被嚴密監控。

另有報稱朋友的人士在網上表示，張男去年五六月份開始找東南亞工作，因為疫情導致航班取消，直到去年8月份成行。因為他文憑高、會英文，對方説是要他過去負責翻譯，薪資待遇比較高。張起初打算「先過去看一下」，但因為對方「承諾得比較好」，簽了一年工作合同，接下來就失聯了。他被限制了人身自由，只有一個中間人通過微信和張的家人聯繫。

被揭與外界聯繫關進小黑屋 致電家人「搞錢」

據報張男被發現偷偷跟家人聯繫，被園區關進小黑屋一個月，後來每天讓他打一個電話跟家人聯繫「搞錢」，理由是沒有做出業績，要給園區賠償損失12萬元。楊女士則證實緬甸一方要求其轉賬12萬才可放人，但在轉賬後發現賬戶被凍結，無法進行轉賬，她還得知男友因此被打、關禁閉。據報張男可能被賣給其它園區，家人早前已報了警，但警方立案之後「就沒有消息了」，面對追問只稱已經上報，「在等消息，需要和大使館協商等」。