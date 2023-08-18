舊樓冧石屎｜屋宇署主動介入代修葺 5年積壓逾千幢 何鉅業嘆屬「迫於無奈」、倡設維修局

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【有線新聞】接連有舊樓冧石屎，屋宇署稱會按風險，每年主動挑選約300幢樓宇代為驗樓及修葺，但5年來完工的只是300幾幢，積壓的個案有1,100幢，這些樓宇的驗樓令大部分已經逾期。

長沙灣這幢超過60年的舊樓，幾乎每層走廊，都有批盪和石屎剝落，樓梯的牆身鼓起，全部都是屋宇署驗樓守則列明的「欠妥」跡象。大廈業主立案法團司庫鄧先生：「這件事我看得很開，跌石屎肯定有，看誰倒楣。」

大廈前年7月收到驗樓令，因為協調不到業主，限期內都沒有委聘驗樓人士，到去年4月，屋宇署介入，3個月後委任工程顧問，鄧生說之後再沒有收到消息，亦不見有人搭棚檢測。鄧先生：「（會否問屋宇署是否已派人驗樓？）沒有問這些事情，要找誰我們都不知道，總之有信件寄過來，要做甚麼就做甚麼。」

屋宇署回覆指，去年年底完成驗樓，今年8月中會開始修葺，預計明年第一季完成，前後需要21個月。

協助業主的地區人士指，去年邀請過屋宇署向法團講解，但都沒有出席。經民聯社區幹事譚振宇：「這個絕對不是理想的狀況，不應該等意外發生後，甚至全港很多塌石屎意外，長沙灣這一帶才加強執法、加快進度。」

屋宇署每年會按風險，挑選約300幢樓代為驗樓及修葺，完工後再收回工程費及監工費，5年以來挑選了1,400多幢。翻查資料，當中124幢是在19年初之前揀選，當時屋宇署期望2年內逐步為500幢樓驗樓和修葺，及後2年被選中的舊樓累積至600多幢，完成修葺只有9幢。今年進一步增至1,300多幢，完成修葺不足250幢。截至8月，累計300多幢樓完工，而3年半前，等候處理的已經有300多幢。

測量師學會建築政策小組主席何鉅業：「可以說是迫於無奈，本來驗樓或維修工作應由業主處理，奈何不處理，唯有一個部門組織千多座樓宇，往後（更多）樓宇變得越來越舊，需要介入，看不到終點。」他稱這樣的情況要等一、兩年才可以勘察都不出奇，建議成立樓宇維修局，並設立機制，支援業主自己承擔維修責任。