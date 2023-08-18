亞運啟杭｜劉慕裳×空手道 亞錦賽奪金成強心針 誓阻清水希容三連霸 冀用「三套拳」再下一城

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【有線新聞】杭州亞運9月23日揭幕，空手道代表劉慕裳上月打破三年冠軍荒，首次成為亞洲第一，要在亞運再爭金牌，日本是最大勁敵。

劉慕裳：「亞運的目標是拿金牌，因為這次亞錦賽拿到金牌，這一個成績是很強大的強心針，所以我也很有信心可以衝到一面亞運金牌，因為（表現）開始受到裁判的認同，亞運其實還是同一班的裁判出席，所以我覺得也是一個挺好的時機，去拿到那站的金牌，讓我可以在亞運再多衝一次。」

7月成為香港第一人，在亞錦賽贏女子個人形冠軍，當下哭成淚人。劉慕裳：「成為了亞錦金牌，我以為自己會很……我是好開心的，但以為那種喜悅是會越來越多。之後第二、三日，我自己也有一些驚訝，自己的情感開始冷靜，開始覺得我接受了，就是我相信了。其實就算我贏和輸，我為下一個比賽的準備還是沒分別，還是要繼續做好自己。表演上可能要更大力，爆發力更強，在過渡上更順暢，發力做得更加盡。」

日本是空手道發源地，清水希容將在亞運爭取女子個人形三連霸，亦會是Grace最大勁敵。劉慕裳：「跟她的對決次數很多，大家都很瞭解互相的策略，還有技術水平。我知道我一貫優勢在速度，相對比其他的選手速度高點，看上去套拳不會拖泥帶水，那麼這是我的優勢。清水的優勢，她身型比我龐大，所以打出來每一個動作會長點、動感點、大力點，她的表演也很好看。自己手頭上有三套拳，競爭性是比較大的，（亞運）一定會出這三套，看看賽制會否需要再多一套了。（能否透露是哪三套？）是一百零八手、八步連和北谷屋良公相君。」

離鄉別井，在美國邁阿密「閉關修練」三年多，她認為一切都值得。劉慕裳：「因為道場就在家裡，訓練可能從12點至6點，之後的時間都是休息和吃東西，其實很有規律，規律地很沉悶，不過我覺得是應該要這樣生活的。如果我要這樣集中準備去達到我想要的目標，為0.1分進步練到嘔，練到忘記休息，一個動作練足6小時，不停出拳。 我做一個動作很想做得最好，不停地做令身體明白動作，可能道袍會擦破了皮膚，然後洗澡時又會痛，然後第二日穿回道袍再練，這些很細緻的東西就未必這麼多人會知道了。」

劉慕裳：「大家都是向著同一目標進發，希望打得好過上一次，那個幅度有多大，就是這個幅度，我在追求這個（進步）幅度。希望有一日在比賽場上令裁判感受到Grace這次跟上一次的分別很大，而幅度足夠讓我贏，擊敗宿敵或強敵，這一刻，就是我想追求這一刻。」