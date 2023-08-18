勞福局研助港人內地安老 何啟明：興建設施不會減慢 林正財倡內地培訓照顧員

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【有線新聞】勞福局正研究支援港人到內地安老，希望提供多一個選擇，並會跟內地部門溝通，增加港人在內地醫療福利。

勞福局出席一個研討會討論大灣區跨境安老，勞福局副局長何啟明說香港面對人口老化，希望跨境安老能為港人提供多一個選擇，強調不會減慢政府興建安老設施。

何啟明︰「我們希望與內地灣區或其他城市的關係是合作共贏，所以我們希望配合他們，如果他們興建一些（安老設施）就順便興建多些，可以讓香港長者去就更好。別人有些（安老服務）空缺可以提供出來一起合作的，我們香港政府願意給錢，如何使他們有創收，我們又買到自己想要的東西。」現時港人在內地沒有醫保，即使購買城鄉保只能報銷診金大約六成，勞福局說會研究增加港人到內地養老的誘因。

本港院舍人手不足亦是另一難題，社署計劃輸入護理員，行政會議成員林正財建議照顧員可在內地培訓，預先了解香港運作模式。林正財︰「如果我們有培訓機構在內地院舍已經參與培訓工作，他們來到香港成為照顧員時，對香港院舍有幫助，以致我們能夠建立一個生態圈，一個大灣區安老生活圈。」

他又說政府應多思考如何便利已在內地置業的港人，增加他們計劃到內地養老的信心。