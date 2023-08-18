1.5米長水巨蜥走失 嘉道理農場：不對人類構成威脅 憂遇意外或死亡

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【有線新聞】嘉道理農場走失水巨蜥，呼籲市民協助尋回，園方說該條水巨蜥沒攻擊性，但被困時會奮力逃脫，提醒市民不要嘗試捕捉牠。

這條水巨蜥叫Aberdeen、身長1.5米，在一宗非法寵物貿易中獲救，之後一直在嘉道理農場暨植物園定居，已擔任動物大使超過8年。牠上星期五在臨時展區接受腳趾傷患治療期間，推倒圍欄上一塊木板，從小縫隙中溜走，職員相隔了大約兩小時才發現，至今仍未尋回。

由於水巨蜥有遠距離覓食的習性，有機會已經離開農場範圍，園方擔心牠會遇到意外受傷或死亡。嘉道理農場暨植物園動物保育部主管艾加里︰「我們試過放食物作誘餌，希望牠某天早上會回來，但牠沒有回來吃掉，所以我們非常擔心。牠覓食時可以走得很遠，也有機會走到街上。」

嘉道理農場說水巨蜥會在近郊農村出沒，以老鼠、魚和腐肉為食物，對人類不構成威脅，不過受困時有機會奮力逃脫，提醒市民不要嘗試捕捉。嘉道理農場暨植物園動物保育部主管艾加里︰「若你嘗試困住任何野生動物，他們會嘗試逃走，而Aberdeen的體型大，有長尾巴和利爪，若有人嘗試捉牠有機會被抓傷，當有人接近時牠也會感到害怕、嘗試跑走。最重要是若發現牠，告知我們地點，我們可安排專業團隊將牠帶回來。」

他又說Aberdeen體型龐大，與一般本地蜥蜴有明顯分別，市民很容易就會辨識到，呼籲如果遇到Aberdeen，可以打電話聯絡嘉道理農場。