重慶女Call車返工 「扽」到骨折九級傷殘 法庭判網約車平台賠23萬 網民為司機「喊冤」

【有線新聞】相信不少人搭車時都遇過司機「拓海上身」，令車程驚心動魄，重慶早前有女子卻因坐網約車令她胸椎、腰椎骨折，更被判定九級傷殘，但過程中無發生交通意外，事後法庭判她獲賠23萬元。

坐網約車扽至骨折 事主：感覺當時已飛起來

事發在2020年，22歲的小玲在重慶乘坐由同事預約的網約車上班，司機一路都以高速行駛。據原告律師透露，該路段有兩個波浪形起伏，車輛經過時發生強烈顛簸，據當事人描述感覺自己當時已經飛起來。雖然到達目的地時網約車毫無損傷，但小玲已經痛得不能下車，司機亦報警將她送院，X光片顯示她胸椎、腰椎等處骨折，經鑒定構成九級傷殘，司機亦已當場支付醫藥費。

法庭網約車平台須負責 事主獲賠23萬元

小玲出院後將涉事平台告上法庭，但平台方認為小玲只是同乘人員，平台與她沒運輸合同關係，不應承擔責任，並指事主當時並沒繫好安全帶而引致意外發生。根據《民法典》等相關法規，小玲屬於規定中的經承運人許可搭乘的無票旅客範圍。安全帶爭議方面，法庭指舉證責任在於被告一方，但被告未能提供車內記錄儀片段，證明小玲沒戴安全帶。最後，法院依法判決網約車平台承擔全部賠償，共23.4萬元人民幣。

有網民同情司機：太倒霉了

對於有關判決，有網民認為事件屬司機駕駛問題應為事件負責，公司不應為此賠償。亦有網民同情司機「感覺是這個女孩子太瘦了、路又不好、車速相對又快了點，疊加誘因造成了這個事故，司機挺倒霉的」。有人則關注道路問題「這也太離譜！司機得開的多快，那個路得多顛簸，有關部門也不修補下嗎？​」