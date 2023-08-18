港人首置盤｜第二幅用地截標 條款多、競投反應平淡 測量師指流標風險大：屬個別事件

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【有線新聞】位於荃灣的第二幅「港人首置盤」用地截標，規定全數單位以八折出售，競投反應平淡。

百分百建造資助房屋，發展商參與未見熱烈，截標前幾小時，只見小型發展商佳明入標。佳明集團執行董事曾嘉敏：「今年、去年都在密切留意有甚麼地皮可以買，現時公司仍持有較謹慎態度去覓地。地皮限制較多以及有很多賣地條款要注意，今次出價相對較保守。」

地皮位於荃灣油柑頭，麗城花園後方的斜坡，最多可建104萬平方呎樓面，提供不少於1,940個單位，七成以上單位要大於375平方呎，中標發展商亦要興建展能中心及嚴重弱智人士宿舍。

這次是「首置」先導計劃第二幅批予私人發展商的地皮，跟上次不同，這幅地不設私營比例，全數作為首置盤，以市價八折出售。美聯測量師行董事林子彬：「市場都預期不會太踴躍，因為地皮本身規限多，又屬首置地皮，以及目前市場氣氛不太好，流標風險較大。我認為屬個別事件機會較大，因為地皮並非一般政府賣地的規格，以及條件較複雜。」

市場對地皮估值不一，介乎19億至42億元，每呎樓面1,800至4,000元。對上一幅私人「首置」地皮位於觀塘安達臣，2020年批予長實發展與銷售，作價49.5億元，每呎樓面4,546元。