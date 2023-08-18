港航免費機票｜8.21再派8,500張飛 包括東京、台北等七航點 月底銅鑼灣再送1,000張

【有線新聞】前幾日搶唔到平機票唔緊要，又有航空公司派免費機票啦！香港國際機場為配合「你好香港」推出的「飛遇世界鉅賞」活動，香港航空於第三輪將送出8,500張免費機票，包括東京、台北等七大航點，即睇搶飛程序！

港航分三階段送出25,000張免費來回機票，由香港出發至20個以上熱門航點，頭兩輪已送出近17,000張機票，分別前往大阪、名古屋、首爾等地。最後一輪的8,500張機票航點包括：上海浦東、海口、北京、東京、台北、福岡、沖繩。旅遊日期為今年9月1日至明年3月24日，機票以先到先得形式送出，當飛機圖標變成「賣晒」，市民就要考慮其他目的地。

留意部份日子無機票提供，以及逗留期限須介乎2至7日之間，其中東京、台北、福岡、沖繩在聖誕長假都不設免費機票提供。活動頁面將於8月21日早上10時開放，頁面上可以看到活動所有資訊，包括目的地、規則同埋參加方法，港航FB專頁亦會更新各目的地機票的派發情況。

港航免費機票｜每人只可贏取一張來回機票

切記免費機票先到先得，須透過指定網站購買。活動只適用於年滿12歲以上人士，每人只可在同一輪活動贏取一張來回機票，要記住要輸入正確個人資料，否則有可能失去兌換資格。另外，各位在等候入搶飛網頁期間切勿重新載入頁面或關閉瀏覽器，否則可能要重新排隊。

港航免費機票｜月底銅鑼灣派1,000張機票

雖然免費機票已包20kg寄艙行李，但旅客仍要支付相關稅項等，所有款項需要即時透過網上付款，付款後需截圖留下行程、電子機票號等紀錄，方便日後參考。若然搶不到或者地點不合意都不用擔心，港航將於8月26及27日在銅鑼灣派1,000張免費機票，航點包括東京、大阪、北海道、曼谷、台北、首爾等地。活動於當日早上9時派發號碼籌，參加者須親身前往Fashion Walk地下中庭排隊領籌，活動詳情有待公布。