美日韓領袖大衛營峰會稍後舉行

【有線新聞】日韓領袖抵達美國，將於本港時間凌晨，跟美國總統拜登在大衛營舉行峰會，預料會後發表三份重要文件，提升三方合作，包括應對北韓問題。美方表示拜登願意無條件，跟北韓領袖金正恩會面。

美國總統拜登即將在馬里蘭州大衛營，跟日本首相岸田文雄及南韓總統尹錫悅舉行峰會

白宮國家安全委員會發言人柯比會前接受日本傳媒訪問，形容峰會將是提升三方關係的重要契機，拜登期望能達成長遠和實質成果，並就各方面的威懾力量改善三方協調。

美方亦希望藉峰會進一步拉近韓日關係，五角大樓預期峰會可將三國關係提升至新高度，有助應對印太地區挑戰。

三人峰會後將共晉午餐並一同見記者，預料會發表三份重要文件，包括闡述合作總方針的《大衛營原則》，及關於三國夥伴關係的《大衛營精神》聯合聲明，第三份文件據報正在最後協調階段。

北韓問題是焦點之一，柯比表示拜登願意在不設前提下，跟北韓領袖金正恩會面，討論朝鮮半島無核化。他稱雖然平壤政府一直沒正面回應美方的會面提議，但會面仍是考慮選項之一。

對於有南韓國會議員引述情報部門指，北韓可能會發射彈道導彈，回應美日韓峰會，柯比指北韓可能會有挑釁行為，但現時毋需過分憂慮。