在家網課與「狼」共處 7歲女童遭親戚持續性侵 藉機直播狼行終獲救

【有線新聞】疫情期間學校改為上網課,部份孩童由於家長上班而需獨留家中,美國芝加哥就有女童在家中遭看顧她的親戚持續性侵。該名年僅7歲的女童最終透過電腦鏡頭,藉機將對方狼行向全班「直播」,驚動老師報警。涉事男生犯案時仍是高中生,他在庭上哭著道歉,聲言「不知道自己為何會這樣」(I don’t know why),但法官仍判處他監禁11年。

同學驚見口交直播 狂發訊息惹教師注意

據《紐約郵報》報道,這宗案件發生2020年10月新冠肺炎大流行期間,涉事女童當時正在家中,利用「Google Meets」遠端上課。就在休息時間,教師要求所有同學關閉咪高峰與鏡頭,但女童卻只把咪高峰關起來,故意沒有關閉鏡頭。就在不久後,有同學看到女童被強迫為他人口交,隨即發出「發生什麼事情」、「怎麼回事」的訊息。

教師注意到女童遭受侵犯後,立即叫所有學生下線,並且將事件通報給學校與家長。校長後來向警方與兒童福利組織報案。女童父親、警方與學校人員緊急前往女童家中,女童起初稱被親戚沃爾斯(Catrell Walls)打,但當校長單獨與她交談時,女童坦承遭到性侵,「他讓我把嘴唇放在他身上,這種事以前發生過,我不想讓我爸爸知道,這是一個秘密」。

達成認罪協議 獲撤另外三罪仍判囚11年

當時只有18歲、仍是高中生的沃爾斯於翌日被警方逮捕。案件早前在法庭審訊,檢察官指沃爾斯承認多次性侵女童,並且自女童6歲時已經開始。沃爾斯認罪期間曾淚流滿面地對警察說:「我不知道為什麼,我很抱歉,我很抱歉」(I don’t know why, I’m sorry, I’m sorry),其律師則辯指被告曾診斷出患有注意力缺陷症或多動症,損害其控制衝動的能力。

據報道,沃爾斯與檢察官達成認罪協議,檢方因而撤銷另外兩項相關上述案件的重罪指控,以及一項不相關的持械指控。法官於本月16日判處他監禁11年。