荃灣西樓角花園設藝術裝置 有市民稱坐下遭保安驅趕 主辦方澄清：隨便坐沒問題

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【有線新聞】荃灣西樓角花園近日擺放藝術裝置，不過有市民指在這些藝術品坐下時被保安驅趕，主辦方及設計者澄清歡迎市民隨便用，坐一坐並沒有問題。

五顏六色的長方體像積木般堆疊，連地下也髹上彩色。這組藝術品「七彩棱瓏」是旅遊事務署主辦的「藝遊未盡．荃灣」項目中七個藝術裝置之一，數日前開始放在荃灣西樓角花園，有市民特意來「打卡」。Kayley︰「我喜歡彩色的東西，又好像公園般玩耍，又可以拍照、多些人玩。」郭先生︰「我都是在網上看到，第一次來這裡。」王小姐︰「如果它是一個裝置讓人互動的話，就應該公開給大眾坐。」

設計這組藝術品的美國藝術家Craig及英國藝術家Karl希望大家跟藝術品多些互動。Craig︰「我們所有的藝術品原意，都是希望大家親歷其境，我們希望大家進入Craig與Karl的世界，這正是為何我們在地面也有設計，及不同藝術裝置，我們希望大家在能親歷其境。」Karl︰「它們的設計及建造並非很脆弱，它可以容許大家接觸、在上方移動，這不是個大問題。」

設計師不擔心，場地保安反而更加緊張。近日有人在社交網站說，在花園坐下數分鐘就被保安趕。主辦方重申歡迎大家隨便使用，康文署亦回覆說歡迎公眾使用這個藝術裝置。策展負責人Antony︰「所謂的公共藝術，就是一些很親近人的藝術品才對，好像Craig & Karl所說，其實他們平常的藝術品都是很親民及可接觸，你可以在上方與它接觸都可以，不過就是在公眾環境大家注意安全。」

這個展覽還有6個藝術裝置在荃灣不同角落，包括這個在大河道天橋的布藝裝置，所有裝置會擺放至下月14日，經過就要把握機會「打卡」。