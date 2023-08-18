近百年歷史長洲戲院首期活化完成 文化園區逾三萬呎 下周一開放

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【有線新聞】近一百年歷史的長洲戲院完成第一期活化，發展成超過三萬呎的文化園區，下星期一開放。

在1931年興建的長洲戲院荒廢了26年，長滿雜草的外牆，充滿歲月痕跡的舊標誌，換上嶄新的大門，活化後發展成超過三萬八千呎的園區，增添四個主題空間。

大門旁邊的長洲文化館會定期舉辦工作坊，行上天台就可以在高處望到頂部未修復的長洲戲院和舊式放映室的內部，多走兩步就見到前身為醬油廠的1931影棚，重現《唐伯虎點秋香》等香港電影的經典場景，亦會提供模擬劇本、戲服和拍攝器材供市民體驗電影製作；幾個朋友一齊來，可以在一節45分鐘內發揮創意，自製一段大約45秒的電影場面。再往前走就有室外銀幕大笪地，可以容納300個座位，夜晚會播放小品電影。

長洲戲院下星期一起重開，除了參觀展覽之外，其餘活動都要收費，最便宜128元就可以參與平安包工作坊等活動。長洲文化有限公司執行董事鄭俊威︰「所有項目都是獨有，體驗百多元一個人，我完全認為今時今日無論旅客還是香港人都不是一個高消費，這工作坊也只是其中一個收入來源，我不擔心營運有困難，我認為這主題是長洲需要、香港需要、大眾市民都需要。」

至於第二期活化仍未開始，長洲戲院主樓將會發展成中式餐館，預計在2025年尾開放。