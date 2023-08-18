返回
按輸入鍵開始搜尋

三醉漢叫罵「上樓揍她」　山東女持刀衝落樓怒斬　兩男不敵幸警趕到未至重傷

  • News Editor
  • 2023年08月18日
三醉漢叫罵「上樓揍她」　山東女持刀衝落樓怒斬　兩男不敵幸警趕到未至重傷

【有線新聞】夜闌人未靜，隨時惹火上身。山東滕州三名男子就因為喝酒食宵夜太嘈吵，遭附近居民出聲投訴，未料三人反叫罵「上樓揍她」，女子聞言立即持刀下樓。警方證實兩名男子被一女子砍傷，目擊的小區物管人員指男子受傷不是很嚴重，慶幸「畢竟是個女的」。

警員趕到現場　男方辯稱女子先拿刀下樓

內地「極目新聞」報道，現場是滕州奧體華府小區附近，事發在8月8日深夜。有網民發布現場影片，可見一名男子坐在地上，面部有一道傷口流著血，另一名男子躺在不遠處，聲稱被一名女子持刀砍傷，配文稱「三名男子路邊喝酒隔空對罵樓上女子，還聲稱要上樓找她，女子下來砍傷對方，一人傷了面部，一人傷了胳膊。」

一名男子坐在地上，面部有一道傷口流著血。網上圖片

另一段影片則見到多名警員趕到現場，分別向雙方查詢問，男子聲稱是女子先拿著刀下了樓，女子則稱當時問「樓下是誰在吵」，對方幾人卻揚言要上樓揍她，她才拿著菜刀下了樓。報道引述小區物業工作人員，指三名男子在小吃攤上喝酒吃宵夜，不清楚甚麼原因和女子衝突，「幾名男子傷情不是很嚴重，對方畢竟是個女的。」

女子稱對方卻揚言要上樓揍她，才拿著菜刀下樓。網上圖片

稱「說著玩」　警見少女激動叫男方收聲

事件引起網民熱議，有人報稱女事主只有13歲，而受傷男子曾向警員表示「（上樓揍她）也是說著玩嘛」，但警方見少女情緒有些激動，要男子別再說話，隨後將少女帶走，認為警方應該逮捕的是3名鬧事的男人。「極目新聞」引述滕州市相關部門表示，確有兩名男子被一女子砍傷，此事目前公安機關已經介入，並調查雙方的責任。

其他人也在看
車cam直擊｜油塘私家車失事撞壆一死四傷　司機被困約一小時不治
2023年08月16日
青年坐路軌自拍觸電　伸手求救「反累」身旁朋友　600伏特電擊生死未卜
2023年08月16日
荃灣Tesla失控剷入麵包店　兩人傷　司機稱剛租車：唔知點解撞埋去、佢自己畀油
2023年08月16日
國泰機票優惠｜10萬張平機票8.17下午2時開售、限時兩周　涵34個熱門航點（附搶飛連結）
2023年08月16日
據悉西九擬賣業權自負盈虧　唐英年：財政已血流成河　不欲申請撥款與民生爭資源
2023年08月17日
鰂魚涌兩少年跳彈床相撞受傷　一人情況嚴重　學者：主辦方有責任分隔使用者
2023年08月16日