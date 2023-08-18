三醉漢叫罵「上樓揍她」 山東女持刀衝落樓怒斬 兩男不敵幸警趕到未至重傷

【有線新聞】夜闌人未靜，隨時惹火上身。山東滕州三名男子就因為喝酒食宵夜太嘈吵，遭附近居民出聲投訴，未料三人反叫罵「上樓揍她」，女子聞言立即持刀下樓。警方證實兩名男子被一女子砍傷，目擊的小區物管人員指男子受傷不是很嚴重，慶幸「畢竟是個女的」。

警員趕到現場 男方辯稱女子先拿刀下樓

內地「極目新聞」報道，現場是滕州奧體華府小區附近，事發在8月8日深夜。有網民發布現場影片，可見一名男子坐在地上，面部有一道傷口流著血，另一名男子躺在不遠處，聲稱被一名女子持刀砍傷，配文稱「三名男子路邊喝酒隔空對罵樓上女子，還聲稱要上樓找她，女子下來砍傷對方，一人傷了面部，一人傷了胳膊。」

另一段影片則見到多名警員趕到現場，分別向雙方查詢問，男子聲稱是女子先拿著刀下了樓，女子則稱當時問「樓下是誰在吵」，對方幾人卻揚言要上樓揍她，她才拿著菜刀下了樓。報道引述小區物業工作人員，指三名男子在小吃攤上喝酒吃宵夜，不清楚甚麼原因和女子衝突，「幾名男子傷情不是很嚴重，對方畢竟是個女的。」

稱「說著玩」 警見少女激動叫男方收聲

事件引起網民熱議，有人報稱女事主只有13歲，而受傷男子曾向警員表示「（上樓揍她）也是說著玩嘛」，但警方見少女情緒有些激動，要男子別再說話，隨後將少女帶走，認為警方應該逮捕的是3名鬧事的男人。「極目新聞」引述滕州市相關部門表示，確有兩名男子被一女子砍傷，此事目前公安機關已經介入，並調查雙方的責任。