郵輪海洋光譜號再抵港 旅客稱交通有改善 有的士司機不滿等太久：簡直惡劣

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【有線新聞】郵輪海洋光譜號月內第二度抵港，旅客認為交通接駁有改善，不過有的士司機指等得太久，後悔入來碼頭。文化體育及旅遊局局長楊潤雄說整體安排暢順，但政府不會長期高度介入，已要求碼頭營運商整合經驗。

搭載4,500名乘客的海洋光譜號再度訪港，早上抵達啟德郵輪碼頭，超過3,000名旅客分批落船。迎接他們的除了大批工作人員，還有文化體育及旅遊局局長楊潤雄。他親自向旅客派傳單，還教他們如何乘車。加拿大旅客吳太：「之前看新聞說啟德交通不便都挺擔心，現在看到有這麼多方法去到旅遊點，我覺得很好。」政府指已協調巴士公司加開兩條公共巴士線，加密接駁巴士。碼頭準備了飲品派給候車旅客，不過的士站整個上午幾乎不用等車，旅客一到可以直接上車。

今次旅客不用等，變了的士司機在等。幾十架的士排車龍，有司機覺得不划算。的士司機梁生：「簡直惡劣，怎會滿意。這個時間在外面要搶車的（有後悔入來嗎?）有，真的很後悔入來。排了45分鐘，還有30至40部車排隊，你說要排多久。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄：「的士專程駛入來而接不到客，所以我們提供50元油券，希望作出成本上的支援。但大家要明白無辦法可以完全確保每架的士能馬上上客，這是個事實大家要接受。」

楊潤雄指今次安排大致暢順，證明香港有能力接待大型遊輪，但政府不會長期高度介入碼頭營運，已要求營運商將這段時間的經驗，整合成新的營運方案。