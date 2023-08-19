新一期居屋超額認購量復售新低 何永賢：倍數少較以往健康 預告明年試行分批入伙

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【有線新聞】新一期居屋超額認購約18倍，是恢復出售居屋以來最低。房屋局局長何永賢相信是因為這期居屋供應較多，超額認購倍數減少，比以往健康，可能是好事。

新一期居屋六個屋苑收到17萬份申請，超額認購約18倍，是復售居屋以來新低。房屋局局長何永賢說以往超額認購近30倍，甚至60倍的情況是不正常，因為供應太少。

房屋局局長何永賢：「如果基數只得一千多個單位，申請人有一萬名已經超標十倍，或很快已十多倍。這次有兩個原因，一、基數大，有近9,200個單位，像主持你說18倍，只是在一個很不正常的狀態，慢慢是否反而健康了一點？當供應增大，這數字如果慢慢調節可能是好事。」

要提速提量，政府其中一招是分階段建公屋，讓市民分批入伙，何永賢預告明年會在兩個屋苑試行。

房屋局局長何永賢：「會否有一座的佈局是適合某一座或兩座先完成，明年、2024年初分別有兩個盤，一個在青衣、一個在屯門，會用這方法。兩個盤合共有約二千個單位，陸續在未來2025、26年，有一萬個單位用這方式。青衣及屯門這兩個盤可提前五個月、八個月。」

至於簡約公屋八個選址，其中四個已出標，預計九月初至中收齊標書。何永賢說最快年底，到立法會申請第二輪撥款。