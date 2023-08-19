家國天下｜中大借出國寶級文物到故宮展出 包括《蘭亭序》等宋代碑帖拓本

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【有線新聞】香港中大文物館會借出館方收藏的宋代碑帖拓本到北京故宮博物院展出兩個月。這批碑帖早已入選國家珍貴古籍名錄，屬於國寶級文物。文物館期望未來有更多機會向海外展示香港文物收藏實力。

碑帖看上去好像是書法影印本，未必每個人都懂得欣賞，但在未有印刷術前，碑帖就是歷史文化傳播的重要工具。中大文物館研究員何碧琪：「《九成宮醴泉銘》如果只看書法，其實對很多香港觀眾而言都會感熟悉，可能小時候學書法都會學過這個字帖。另外我覺得這是一個礦世名篇，因為它的文字是魏徵所寫、書法由歐陽詢所書，歐陽詢在當時是數一數二的書法家。他描述唐太宗在九成宮內發現水源，魏徵聰明之處在於將這件事描述成一個祥瑞，說唐太宗平定天下後休養生息，上天肯定他的貢獻，讓他在九成宮發現水源，肯定了他的地位。但最後魏徵都不忘自己是諫官的身份，希望唐太宗居高思墜，即指他在高處要持滿戒溢，不要因為自己正在人生的高點而太過囂張，要記著這點才能永保貞吉。」

除了《九成宮醴泉銘》，書聖王羲之的《蘭亭序》也是另一個珍貴的拓本。何碧琪：「所謂『紙壽千年』，紙的壽命比較長，它能藉著拓本延長碑刻的壽命，所以看到拓本的價值所在。即使原件已不存在，但拓本仍可以讓人睹物思人，視如真跡去收藏，所以受到歷代學者、書法家追捧。」

這批由中大文物館收藏的碑帖經國務院審批，入選國家珍貴古籍名錄，屬於國寶級的文物，在9月就會借到北京故宮博物院展出。中大文物館期望未來可以與其他的博物館有更多交流，將中國的歷史文化在不同地方展示。