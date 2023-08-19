楊何蓓茵專訪｜稱公務員守則刪政治中立仍須研究 強調公僕從不是鐵飯碗

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【有線新聞】政府原定計劃第一季公布更新版的公務員守則，公務員事務局局長楊何蓓茵在本台節目說仍在草擬未有具體公布時間表，至於是否保留「政治中立」字眼仍要研究，而維護國家主權、安全等基本要求應寫入守則。

去年《施政報告》提出，目標在今年第一季公布更新版的《公務員守則》。公務員事務局局長楊何蓓茵曾說，將不再用「政治中立」的字眼，她在本台節目《有理有得傾》有不同說法。

公務員事務局局長楊何蓓茵：「 （在立法會說過不再用政治中立字眼，現時立場是否一樣？）我們聽到很多意見，背後意義一定會留在當中，只是如何表述。聽了這麼多意見還在考慮中。（即可以斟酌是否留住這個字眼？）還在考慮各方意見。（維護國家主權、安全，發展利益意識等字眼，會否加入更新版守則中？) 公務員基本要做到的東西是應該放入守則的，其實我們在不同場景或時候已說過，例如我們在2021年引入簽署聲明或宣誓要求，對於在職或新加入公務員團隊的同事都有這個要求。」

她說去年施政報告後已開始草擬工作，但特首聽到社會有很多意見要求局方深入研究，會盡快完成。另外局方最近提出簡化，著令表現持續欠佳公務員退休的機制，楊何蓓茵說要提高效率。楊何蓓茵：「公務員從來不是『鐵飯碗』，現行程序行了18年，2005年至今，運行時一直收集部門、管方意見。大家覺得程序較冗長，流程中很多步驟，大家的意見是重複做了，我們刪走的兩次申述，其實是上司寫完周年報告或特別評核報告，覺得要開展程序。原先有第一次申述機會，但他剛剛才做完評核，他剛剛才表達完，無需要再一次申述。」

她強調啟動機制前，有關人員已有多次培訓輔導的機會，公務員時刻盡職盡責是應份的事。