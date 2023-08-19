亞運啟杭｜馬君正、鄭清然×滑浪風帆 夥師弟出戰冀更上層樓 為駕馭iQFOiL增磅廿公斤

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【有線新聞】滑浪風帆一向是港隊的獎牌保證，今屆亞運派出兩男兩女參加兩個板種，馬君正夥拍師弟鄭清然增磅出戰新增的iQFOiL水翼板。

香港滑浪風帆代表馬君正：「以前覺得很多時間想事情，在海上的反應都不需要那麼快。剛轉用時，覺得看東西慢了很多，所有反應、控制，會否撞到其他對手都變得困難。」

香港滑浪風帆代表鄭清然：「以前貼著住水的時候好似總是有東西阻礙你向前，當升起之後，沒有那種阻力，速度越來越快，就好似釋放一種壓力的感覺。」

時代變遷，滑浪風帆器材不斷革新，增加新鮮感及提升觀賞性。2019年通過明年巴黎奧運轉用速度更快的iQFOiL水翼板，板及帆的面積都小一點，玩起來更靈活。而且底部的水翼航行的時候令到帆板升起，看上去就好似水上面飛一樣，水阻減低，速度比RS:X快超過一倍。為了駕馭它，馬君正及鄭清然犧牲了不少。鄭清然：「我RSX時候大約71至74公斤，93公斤，還差2至3公斤就到目標。當你重一點的時候，你可以控制張帆有多一點的力量，令到張帆穩定一點。我們速度快的時候不會移來移去，就會快一點。」

馬君正：「以前RSX板種大約55至60公斤，現在要差不多70公斤。最初很多身邊的人都覺得你真的不像一個運動員，這對於我來說是打擊最深。你知道這是正確的，你要去做，但基本上連家人都反對你不可以變成那麼臃腫。最初用了很好長時間說服他們我為何會變成這樣，後期在世界賽我取得第21名的成績，100名選手中拿到第21名，不能說很好，但也不錯，他們終於明白我這一、兩年為何要這樣做。」

三年前轉新器材，遇上疫情超過一年沒外出集訓及比賽，被拉開距離。終於走出困境，多了機會到歐洲，與其他國家較量，增加實戰經驗。馬君正去年更跳出舒適圈，出戰職業巡迴賽，是香港女將第一人。馬君正：「我出戰這個比賽最主要是希望在最高水平比賽的選手之間練習精準性及面對淘汰制度的壓力，因為心態很重要。」但對滑浪風帆運動員來說，風才是最大的敵人。

鄭清然：「愈大風，不需要搖帆太多已經很快。但這些風，剛才看到，我們沒有風的時候就是這樣貼著水面，就很慢。搖帆次數較多令它升上水面，才會有速度。」

5年前雅加達、巨港亞運夥拍何允輝獲得RS:One混合隊際賽銀牌，25歲的馬君正第二次出戰，希望成績更上一層樓。馬君正：「上次實力跟第一名選手差距比較大，今次我覺得差距拉近了。上次世界賽曾跟其他中國隊選手碰頭，我差一點就贏到他們第一名的選手，我感覺相比以前年輕的自己距離是近了，今次亞運機會相對上次是大了。」

鄭清然近年冒起，亞洲賽屢獲佳績，去年成為亞洲冠軍，第一次亞運力爭延續風帆隊的佳績。鄭清然：「不要給自己太大壓力，讓自己做好自己，不要有任何的犯錯，就應該會拿到一個好的成績。以前一眾師兄成績都不錯，希望自己都能夠似他們一樣可以站上頒獎台。」