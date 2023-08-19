郵輪碼頭市集開業 有遊客感貨物選擇少 營運方：會引入地道小食

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【有線新聞】郵輪碼頭市集正式開幕，迎接首批旅客，不少旅客買到心頭好，但有人認為種類不夠多，負責人指會引入地道小食、增加商品種類。

在登船大堂的易拉架，有臨時指示牌提醒旅客市集已經正式開張，工作人員亦向旅客派傳單。市集位於郵輪碼頭二樓，下午開放重新登船後不少旅客都前來逛逛，刺繡、模型、小食、明信片，統統都有捧場客。

現場有畫畫攤位，讓旅客以另一種形式在香港留個紀念。澳洲旅客Jacqui：「最好可以有些圖片、海報或編織來自香港，但現在可以選購的都還不錯，如果有更多東西選購當然更好，但這個市集才剛開張，以新的市集而言算不錯的了。」船員Windell：「或許我不會在這裏買，我之後會把時間用在外面，這裏沒有甚麼東西我可以選擇。」

亦有市民特意來購物，李女士 ：「我買了果凍用了40元，還有椰棗很好吃的，都是幾十元。我來到時看到海景很漂亮，又有直昇機剛起飛，有些船等等，總之很開心。」

市集職員說這些印有香港名勝的磁石以及中國風的手機袋、熊貓公仔都比較受旅客歡迎。香港郵輪及遊艇業協會營運總監楊梓呈：「今次差一點的，有時有些人想買些小食，但我們食物牌照未準備好，所以做不到燒賣、魚蛋或者砵仔糕等地道小食，要等牌照準備好才可以。」楊梓呈指碼頭佔地廣闊，未來會加強引流，希望吸引更多遊客參觀。