美日韓領袖承諾擴大合作應對地區挑戰

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【有線新聞】美日韓召開大衛營峰會，並發表聯合聲明，承諾擴大合作，應對地區挑戰和威脅。美國總統拜登稱，三國合作將展開新篇章，強調峰會並非針對中國，而是關注更廣泛的安全問題。

美國總統拜登在馬里蘭州大衛營，迎接日本首相岸田文雄及南韓總統尹錫悅，舉行歷史性峰會，今次是三國領袖首次單獨召開會議。

拜登形容美日韓團結，展開合作新篇章，將令三國更強大，世界更安全。尹錫悅稱需要為鞏固彼此合作落實制度化基礎，岸田則稱國際社會正步向歷史轉捩點，期望三國合作提升至另一層次。

拜登會後指，三國將舉行年度軍演和設立危機熱線，強調今次峰會與中國無關，只是關注更廣泛的安全問題︰「這次峰會與中國無關，這不是今次會議的目的，我們確實有談及中國，並不是說我們不擔心中國的經濟脅迫或加劇的緊張局勢，但這峰會確實是關於我們彼此的關係。」

美日韓會後發表聯合聲明，承諾擴大三邊合作，並磋商協調，應對地區挑戰、挑釁和威脅。三國領袖、外長、防長及國家安全顧問，至少每年舉行一次三邊會議。

經濟方面，三國正就供應鏈韌性展開合作，尤其是半導體及電池等範疇，並承諾將建立預警系統，擴大信息共享。聲明又提到，三方擔憂中國在南海的行為危險和具侵略性，支持非法海事主張，強烈反對任何單方面改變印太海域現狀的企圖；並重申三國在台灣問題上基本立場不變，主張和平解決兩岸問題，以及台海和平穩定對國際社會安全繁榮至關重要；亦敦促北韓放棄核和彈道導彈計劃，實現完全無核化。