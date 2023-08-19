廉署招聘日逾200人參與 首接受大三生申請 參加者：廉署工作很有使命感

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【有線新聞】廉政公署首次舉辦招聘體驗日，首次接受大學三年級生申請，早上有超過200人參與，有參加者認為在廉署工作很有使命感，想成為一份子。

鎖上手銬，拘捕疑犯要跟甚麼程序，由廉署調查主任親身示範，超過200人參加招聘體驗日了解廉署工作及投考流程。體能是重要一關，參加者可試做仰臥起坐等即場參與體能測試。

參加者胡先生：「趁這個機會先考，看看自己的能力去到哪裏，要不要加強準備，今天體能測試認為自己表現不錯。」

參加者黃小姐：「我小時候看『廉政行動』那些片段，覺得廉政公署職員拿證件出來說他們是廉政人員拘捕犯人，我覺得很有使命感。」

體能測試其中一項是做15米耐力跑，要配合音樂節奏跑去對面。跑不到很多轉不要緊，只要四項測試合共不低過12分就當合格。

廉署目標招聘60名調查主任和助理調查主任，並首次放寬大學三年級生申請職位。廉政公署執行署訓練及發展總監杜安琪：「廉署可以通過這個安排增大人才庫，做好人手規劃。青少年可以提早掌握自己前景，畢業後隨即加入廉署一展抱負，這個是為甚麼我們今年放寬讓大學三年級學生投考廉政主任。」

廉署下星期日會加開一場招聘體驗日讓已報名但今次未能參與的人出席，兩日名額共約有1,000人。