英國史上最嚴重連環殺嬰案護士罪成

【有線新聞】英國發生連環殺嬰案，一名護士被指在2015年起，至少殺害7名嬰兒，多項謀殺及企圖謀殺罪成，還柙至周一判刑。受害人家屬歡迎判決，但質疑可能有更多命案未被揭發。

英格蘭西北部切斯特這間醫院，幾年前出現大量不尋常的初生嬰兒死亡或健康惡化個案，引起警方調查，最終鎖定2015至2016年間任職的33歲護士萊特比，並在2018年拘捕她。調查指，她刻意向嬰孩的血管及胃部注入空氣，甚至透過靜脈注射胰島素等，至少有5名男嬰及2名女嬰夭折及另外6名嬰兒健康惡化與她有關，報道指警方仍在調查，萊特比早年任職其他醫院的嬰兒死亡個案。