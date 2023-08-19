英國史上最嚴重連環殺嬰案護士罪成
【有線新聞】英國發生連環殺嬰案，一名護士被指在2015年起，至少殺害7名嬰兒，多項謀殺及企圖謀殺罪成，還柙至周一判刑。受害人家屬歡迎判決，但質疑可能有更多命案未被揭發。
英格蘭西北部切斯特這間醫院，幾年前出現大量不尋常的初生嬰兒死亡或健康惡化個案，引起警方調查，最終鎖定2015至2016年間任職的33歲護士萊特比，並在2018年拘捕她。調查指，她刻意向嬰孩的血管及胃部注入空氣，甚至透過靜脈注射胰島素等，至少有5名男嬰及2名女嬰夭折及另外6名嬰兒健康惡化與她有關，報道指警方仍在調查，萊特比早年任職其他醫院的嬰兒死亡個案。
萊特比否認所有指控，但警方在她家中搜出一張便條，內容直指自己是惡魔，殺死受她照顧的人，最終法院在周五裁定，她7項謀殺罪及多項企圖謀殺罪成。警方引述受害人家屬的聲明表示歡迎裁決，但多年來的痛苦煎熬無法消除，又指可能仍有很多家庭，失去至親的真相不得而知。
柴郡警察聯絡官穆爾：「部分受害人的家庭，今天並未得到他們期望的判決，心情可謂悲喜交集，我們心碎、悲痛既憤怒又感到麻木，或許我們永遠不會知道事情的真正原因。」
被指監管不力、涉案醫院回應稱對院內發生這些罪行深表遺憾，承諾院方已汲取教訓作出改革，全力恢復病人對醫院的信心。