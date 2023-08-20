施政報告｜市民稱組織家庭沒希望因置業難 倡鼓勵女性大學畢業後雪卵 李家超：香港是圓夢地方

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】行政長官李家超在筲箕灣，舉行施政報告首場地區諮詢會。參加的市民除關注房屋交通等議題，亦有人擔心經濟復甦步伐緩慢，以及憂慮本港出生率低，人口老化會加劇，促請政府推出措施鼓勵生育。

行政長官李家超率領一眾司局長，到筲箕灣一間小學出席地區諮詢會。他感謝社會普遍認同上一份施政報告的方針，今次希望聽取市民意見，鞏固政策和指標。諮詢會有過百人參加，多名市民關注人口老化、生育率低，希望政府推出措施鼓勵生育。

市民：「其實我們都想生育，但無奈生育後有很多不同費用衍生，例如愈來愈多教育費用，學前班、N班，可否爭取到這些成為減稅項目。起了很多簡約公屋，不影響其他人排隊下，讓幼兒家庭可以獲優先分配。」

市民：「大家說無希望，無希望原因是因此我們買不到樓，見不到組織家庭的希望。」

市民：「希望政府可在今次施政報告，首先提倡女性可否由大學畢業，已鼓勵她們先雪藏卵子，因為找到適合男人結婚，可能已到30多歲。」

今次諮詢會主題包括拼經濟，有市民感覺疫情後，經濟仍然未見好轉，希望有措施刺激市道。市民：「香港現時經濟復蘇中，但實際上是否如此樂觀，有很多食肆（晚上）八點多就關門。」

市民：「如何吸引來自外國、東南亞的遊客，來油尖旺旅遊，甚至近日很多市民北上消費，我們如何說好香港故事，吸引他們留港消費。」

特首李家超：「長遠來說，香港是令我們可圓夢的地方，我們很多機遇，包括我們經濟開始在多方面，有發展動能的積極趨勢，特別我們有大灣區。短線來說，旅遊發展方面很多，例如香港是美食之都，香港很方便、很自由、很包容，文化內涵、表演等場地很多方面可以吸引大家。在施政報告中，我會在這些方面，都有政策希望推出。夜晚市道要搞活，令大家開心、有經濟效益，我們會積極推動活動。」

諮詢會由民政事務總署安排，不少出席者來自分區委員會或地區組織，參加的市民有基層亦有中產和商界。