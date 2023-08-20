陳茂波指機場客運量、航班升降量復蘇符預期 首批逾2,800外勞最快10月到港

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【有線新聞】財政司司長陳茂波說，航空復蘇進度符合預期，目前要全速輸入外勞，緩解人手不足的限制。首批共批出2,800多個名額，預計他們最快十月到港。

全面通關之後，飛機航班逐步恢復。財政司司長陳茂波在網誌說，航空業復蘇勢頭良好，目前已恢復至疫情前約七成半，每日客運量和升降量分別恢復至六成半至七成水平，進展符合機管局預期，明年可望全面復蘇。他說目前最重要是填補人手空缺，須全速輸入勞工，早前提出輸入勞工計劃中，航空業首輪申請已有28間公司，共2800多個名額獲批，涵蓋地勤、機坪服務員，飛機維修等十個工種，預計外勞最快10月到港。

貨運方面，陳茂波說網購成為環球消費大趨勢為空運業帶來龐大機遇，去年本港空運貨量達420萬公噸，佔本港總貿易價值四成八，必須全力搶佔和不斷提升服務。機管局近年夥拍多間公司投資建造多項物流設施，同時正跟東莞開拓新的「海空貨物聯運模式」，把內地出口貨物安檢、裝箱等工序推前在東莞完成，再以水路直接運到香港機場，轉運世界各地，可望減低營運成本和縮減時間，提升整個大灣區貨運競爭力。

至於機場三跑系統，明年底完工，短期內啟用「海天中轉大樓」，將便利港珠澳大橋，來港轉機過境旅客，直達機場禁區、毋須入境，陳茂波相信可以吸引更多旅客。又說政府目前正全力推動國際機場，落實策略發展藍圖，實踐「機場城市」的願景，包括佔地25公頃的航天城項目，相信可帶動更多經濟活動，在國家支持及業界努力下，香港航空業可把握發展機遇。