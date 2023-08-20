港鐵紀念輕鐵通車35周年 兆康站展示復刻版列車 明起行駛610線

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】港鐵為紀念輕鐵通車35周年，展出第一代復刻版輕鐵，一批鐵路迷在兆康站迎接。這輛復刻版輕鐵明日起還會行駛屯門碼頭至元朗路線，讓市民懷緬一下。

第一代的橙色加白色輕鐵由1988年「穿越時空」重臨屯門，跟市民見面。

「搭輕便鐵路遠近一家親」當年通車廣告歌都用上，梁先生：「我住觀塘都喜歡輕鐵，雖然很少坐、專程來坐，感覺輕鐵很美好。」住葵涌的周先生：「我小時候沒拍攝過，長大了才可以，輕鐵今年35周年，回味一下經典味道。」

這架復刻版輕鐵屬第一代及後經過翻新改裝，不同之處，收藏了92年月票的他有研究，何同學：「確實回到八十年代，好像這張車票92年時，我不喜歡的位置是車頭，因為當初車頭不是這樣，跟第二期差不多，所以這樣的車不太好。」

這次復刻只還原車身顏色，車廂座椅改回橙色，為慶祝輕鐵通車35周年，在輕鐵兆康站展出。車廂還有展覽展出昔日舊照片、趣味小知識等，讓乘客懷緬及了解輕鐵發展歷程。這架復刻版輕鐵會行走610線，來往屯門碼頭至元朗，下月有另一架復刻版輕鐵投入服務，市民尚有機會可以「打卡」。下月17日輕鐵車廠會辦開放日，首度同場展出一至五期輕鐵，市民本月5日起可登記索取門票。