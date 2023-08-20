亞運啟杭｜魏瑋恩、歐令揚×滑浪風帆 兩「新丁」征戰末屆RS:X 教練冀連續九年有進帳

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【有線新聞】滑浪風帆今屆有兩個不同板種，除了新增的iQFOiL水翼板，還有RS:X組別。兩位亞運「初哥」魏瑋恩及歐令揚，都希望站上頒獎台。

歐令揚：「希望可以交到一份中期功課，或者對自己的生涯來說是一個里程碑，或者是一個肯定。」魏瑋恩：「無論是5年前的我，還是5年後的我，目標都應該是相同的，希望可以站上頒獎台。」明年巴黎奧運轉用iQFOiL，RS:X板今屆亞運後成為歷史，兩位亞運新丁說珍惜今次機會。

28歲的魏瑋恩，上屆雅加達、巨港亞運，原本有機會出戰RS:ONE混合隊際賽，但賽會臨時改例，增設年齡限制而無緣入選。魏瑋恩：「當知道這消息的時候，心情真的好像跌落深淵，因為覺得自己很難得才有這機會去亞運。過了5年，我覺得經歷多了，加上上次的心情，都會容易一點調整自己心情，面對很多預期之外的事情，希望這一種心情或者這個經驗，都可以令我在競技場上發揮得更加好，面對不同壓力的時候都做到平時的自己。」遲來的第一次亞運，慶幸還有師弟歐令揚陪伴一起出戰。魏瑋恩：「我們現在RS:X的訓練，不像以前可以那麼多人一起競技，環境有點不同，幸好就是可以跟歐令掦一起訓練，我們可以互相推動大家繼續堅持。」

10歲接觸滑浪風帆，20歲的歐令揚3年前升上成人組，主項都是iQFOiL。因為亞運延期重新選拔，年初力壓多位師兄，取得出戰RS:X的亞運資格，就要面對另一個挑戰。歐令揚：「這對於我來說，可能是人生其中一個大的挑戰，因為減20公斤對我來說是一個成就及有點成功感，我覺得技術上的改進，可能更加有難度及挑戰。RS:X跟iQFOiL賽制上有分別，iQFOiL的賽事比較短一點，即是爆發力需求可能多一點；RS:X比賽的時間長，對於耐力要求比較多一點，我可能在紅肌、白肌，或者自己有氧能力都有一點調整。」

RS:X成人組第一擊就是亞運，歐令揚說這或者是自己其中一個優勢，「這器材其他對手用了很多年，技術變化、發展得很成熟。我在FOiL的時間比他們長一點，是我其中一個優勢，因為我不會限制在那個框框，容易一點跳出框框，因為我在RS:X是一張白紙，所以我的可塑性是我的優勢。我以前未曾參加RS:X成人組比賽，對手覺得我是一個新的對手，比較陌生，可能是衝擊亞運獎牌的其中一支矛、一個能力。我身邊還有鄭俊樑，傳授他的經驗、技術、各種比賽的能力給我，都有信心衝擊亞運獎牌。」

滑浪風帆隊亞運戰績彪炳，連續8屆有獎牌進帳，上屆收穫3面銀牌，總教練陳敬然對今屆4位代表都有信心：「每屆亞運滑浪風帆項目，大家都很關注，每屆成績都十分之理想，每次都是不同運動員，每次都能帶到驚喜給大家，我相信今次有4個組別，他們4人都能夠站上頒獎台。」