施政報告｜市民憂人工島工程影響中西區海濱長廊 李家超：部分起樓時間縮減逾四成

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【有線新聞】地區諮詢會分組討論房屋規劃、青年教育和社福等議題。對於市民提出的地區問題，行政長官李家超重申，已完善地區治理體系，可以更好解決民生問題。

諮詢會包括分組討論環節，按主題有不同司局長參與，李家超亦輪流加入其中。有出席者關注未來規劃，對民生影響。

市民：「盡量希望將（交椅洲）工程期間的滋擾減至最低，因為老實說，會對一段中西區的海濱長廊有五年時間的停頓。」李家超回應：「交椅洲人工島是會做，亦多謝你提出，整體任何工程也好，對於居民，我們要怎樣照顧他們日常生活，盡量不受影響。我們在立法會已經修改法例，起樓時間有些縮減四成，有些縮減比四成更多，可能一半。但無論怎樣縮減，時間都是要的。」

市民亦趁機反映地區問題：「深水埗予人的印象是人口密集、新來港人士多、南亞裔人士多、劏房多。兩夫婦有三個小朋友，住在一百呎的單位，小朋友連做功課的枱都沒地方放。其實目前深水埗也好、香港也好，欠缺停車場的比率是十分大的。我覺得是否政府可以加快智能停車場的建設呢？」

李家超：「地區問題每個地區不同，而且每日都有變化，關注點不一樣，處理方法很可能都不一樣。但有一點是重要，治理體系及統籌能力是重要的。將來我們在區議會、18區關愛隊，加上政務司司長的委員會以及副司長的專組，一一處理大家提及的地區問題，我覺得會更到位。」

施政報告第二場地區諮詢會下周將會在沙田舉行。

有出席諮詢會的市民認為，官員積極聽取意見，希望日後更多機會直接交流。

黃小姐：「司局長好專心、不斷抄寫，他們很歡迎大家去問，真的多聽，他們很積極聽我們意見。」

陳先生：「他（特首）不能一時三刻回應到，問題都較多，都好積極說他會考慮，我認為要官員齊心協力，不是特首單獨可以完成。」

黎先生：「我們來自青年委員會，完善地區管治之後，青少年多了發聲機會，這是非常好的平台。」