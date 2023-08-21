警上半年錄近5,000宗網購騙案 「彈票黨」開空頭支票購物 刻意寫大金額要求退款騙財

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【有線新聞】上半年有近5千宗網上購物騙案，比去年同期升兩成。有詐騙集團假扮買家要求找錢，令賣方損失金錢及貨物。

網上交易除了有機會遇上走數的賣家，就連買家都有可能是騙徒。有俗稱「彈票黨」，或「找錢黨」的詐騙集團，看準社交平台上的賣家，付款時刻意寫大過數金額，再要求對方退還差額，賣家退款及送貨後，才發現買家使用了空頭支票，或者虛假的入帳紀錄，金錢貨物一併損失。警方經兩個多月調查後，搗破一個「找錢黨」集團，暫拘捕八人，涉及28名受害人，共損失超過140萬元。

網絡安全及科技罪案調查科署理警司顏凱欣：「他們通常賣的貨品都是比較名貴的手錶和手袋，所以往往如果涉及「彈票黨」和「找錢黨」的案件，損失金額一定大，如果要找錢的話，金額可達幾十萬。」

上半年涉及網購騙案金額超過9,400萬元，升幅1.6倍，警方拘捕近1,800人。

除了名貴手錶、手袋、演唱會或主題公園門票、酒店或餐飲套票、網上遊戲帳戶、傢俬電器等，都容易成為騙徒目標，有六成網上購物騙案在Facebook發生，兩成三在Carousell，近八成案件使用了轉數快交易，警方提醒賣家盡量安排當面交收，並確認好收錢才交貨。

網絡安全及科技罪案調查科高級督察陳智穎：「如果對方說他在銀行過了數給你，就要留意戶口結餘金額更新，不代表成功過數，在可用結餘看到的，才是真正收到的錢。」買家亦應該小心確認賣家身份，留意負評，盡量透過官方渠道購買貨品。

如果遇到可疑的賣家，可以使用這個「防騙視伏器」應用程式，只要輸入賣方的資料，系統就會對照警方的紀錄，顯示賣方是否可信。