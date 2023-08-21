檢測公司推尿液檢測包 取代傳統「鴨咀鉗」驗HPV病毒 準確度達98.9%

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【有線新聞】全港近一半25至64歲有性經驗的婦女未曾或沒有定期接受子宮頸癌篩查，判定是否感染HPV病毒，有檢測公司推出尿液檢測包，免卻到診所檢查的痛楚和尷尬，準確度達98.9%。

傳統子宮頸癌篩查要用陰道「鴨咀鉗」，把刷子伸進去，在子宮頸拿取細胞樣本。梁小姐：「不是太想去做檢查，沒有這樣的需要。」 陳女士：「做婦科檢查可能有人會害羞，可能人人都以為自己還年輕，不需要做這麼多事。」梁女士：「上了年紀就不會覺得尷尬，但是有點不舒服，年輕人都珍惜自己，你可能透過很多不同的接觸，不同的關係，應該都要注意，我覺得做檢查是好的。」

衞生署去年底發表報告，四成八受訪的25至64歲有性經驗的女性未曾或沒有定期檢查子宮頸，主要原因是醫護沒有推薦，又或者覺得自己沒有病徵不用檢查，其次是覺得沒有需要。每年新增的子宮頸癌個案由2011年的391宗，升至2020年的556宗。去年就有167人死於子宮頸癌，是第九號癌症殺手。

有本地檢測機構推出HPV病毒的尿液檢測包，小便後加入藍色保存液，檢測商會派人上門收集樣本，送到化驗室放入離心機。生物科技公司創辦人招彦燾：「我們能夠將病毒的DNA全部濃縮在下面的液體，取出之後去到下一支試管，再於離心機做下一個動作，透過這兩輪離心，將HPV DNA濃縮到少於1毫升。」再將濃縮樣本滴到專利檢測儀，做基因排序，檢測有否感染27種高、低風險HPV病毒，結果準確度與傳統子宮頸拭子檢測一致性達98.9%。

招彦燾：「為何有一半女士不願意做檢測，最主要原因是尷尬和怕痛，尿液檢測能一次過解決這兩個最重要的問題，我們希望可見將來一般內能夠在便利店、藥房，或上網採購這些試劑。」

檢測公司與非牟利機構合作讓過千名婦女試用產品，收集更多測試數據，之後再跟政府商討，用作全港婦女篩查。