返回
按輸入鍵開始搜尋

啟德郵輪碼頭｜碼頭營辦商指政府某程度介入是好事　傾向保留較多旅客選乘巴士路線

  • i-Cable
  • 2023年08月21日
【有線新聞】啟德郵輪碼頭增設多條免費巴士線和穿梭巴士後，交通大致暢順，對於政府說不會長期高度介入郵輪碼頭的交通安排，碼頭營辦商說政府某程度上介入是好事，會繼續與當局商討，傾向保留較多旅客選乘的路線。
啟德郵輪碼頭在政府安排多條免費巴士線和穿梭巴士後，當郵輪抵港，旅客都疏導得很快，的士更加「車等人」。
對於政府說不會長期高度介入碼頭的交通安排，碼頭營辦商認為，政府某程度介入是好事，會繼續跟當局商討調整路線和班次，傾向保留較多旅客選乘的路線。環美郵輪碼頭董事總經理班智榮：「未有任何一個港口碼頭，是碼頭本身提供往來的交通工具，中港城、港澳（碼頭）、海運碼頭、空港都沒有，我們過往跟某些商場合作，不過它們能力有限，未必可以疏散這麼多旅客，我認為讓客人一個選擇，可以出街（離開碼頭）是應該。」班智榮認為，長遠碼頭周邊應設酒店，及其他消閒娛樂設施，讓旅客可在碼頭一帶消遣消費。
上周六碼頭開設市集，主辦單位說旅客落船後都離開碼頭，早上人流不多，到下午他們返回碼頭，出現人龍排隊購物。香港郵輪及遊艇業協會營運總監楊梓呈：「有些客人都向我們反映，市集的品牌比較少，我們希望未來引入多些，我們商討40至60個（品牌），但當中只有20個願意進駐，剛開始是比較辛苦。」楊梓呈承認市集部分品牌定價偏高，會跟他們檢討策略。
其他人也在看
在家網課與「狼」共處　7歲女童遭親戚持續性侵　藉機直播狼行終獲救
2023年08月18日
星州男送女友到登機口　「買機票不上機」當場被捕　香港亦屬犯法判得監？
2023年08月17日
中科院博士也被「賣」　困緬甸詐騙園區一年未獲救　親友：他以為過去當翻譯
2023年08月17日
荃灣西樓角花園設藝術裝置　有市民稱坐下遭保安驅趕　主辦方澄清：隨便坐沒問題
2023年08月18日
郵輪海洋光譜號再抵港　旅客稱交通有改善　有的士司機不滿等太久：簡直惡劣
2023年08月19日
元朗721｜白衣人程偉明上訴　庭上稱：覺得是政府叫我去做　遭官打斷、拒批許可
2023年08月18日