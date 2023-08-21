啟德郵輪碼頭｜碼頭營辦商指政府某程度介入是好事 傾向保留較多旅客選乘巴士路線

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【有線新聞】啟德郵輪碼頭增設多條免費巴士線和穿梭巴士後，交通大致暢順，對於政府說不會長期高度介入郵輪碼頭的交通安排，碼頭營辦商說政府某程度上介入是好事，會繼續與當局商討，傾向保留較多旅客選乘的路線。

啟德郵輪碼頭在政府安排多條免費巴士線和穿梭巴士後，當郵輪抵港，旅客都疏導得很快，的士更加「車等人」。

對於政府說不會長期高度介入碼頭的交通安排，碼頭營辦商認為，政府某程度介入是好事，會繼續跟當局商討調整路線和班次，傾向保留較多旅客選乘的路線。環美郵輪碼頭董事總經理班智榮：「未有任何一個港口碼頭，是碼頭本身提供往來的交通工具，中港城、港澳（碼頭）、海運碼頭、空港都沒有，我們過往跟某些商場合作，不過它們能力有限，未必可以疏散這麼多旅客，我認為讓客人一個選擇，可以出街（離開碼頭）是應該。」班智榮認為，長遠碼頭周邊應設酒店，及其他消閒娛樂設施，讓旅客可在碼頭一帶消遣消費。

上周六碼頭開設市集，主辦單位說旅客落船後都離開碼頭，早上人流不多，到下午他們返回碼頭，出現人龍排隊購物。香港郵輪及遊艇業協會營運總監楊梓呈：「有些客人都向我們反映，市集的品牌比較少，我們希望未來引入多些，我們商討40至60個（品牌），但當中只有20個願意進駐，剛開始是比較辛苦。」楊梓呈承認市集部分品牌定價偏高，會跟他們檢討策略。