美食博覽｜市民連續兩日入場食花膠、鮑魚 凍肉商稱消費券沒幫助 冰鮮雞95元2隻促銷

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【有線新聞】美食博覽最後一天，熟食攤檔普遍滿意銷情，說重新容許在場內飲食帶動到生意。個別零售商就覺得市民消費力減弱，要減價促銷。

68元即煮即食的鮑魚連花膠、海參吸引不少人排隊，她食過翻尋味。陳小姐：「我前一天已吃過，我今天再來。這個又有花膠、又大鮑魚很好啊。這裡花了400元，划算、100元6罐。」

50元即切即烤的片皮鴨亦有很多捧場客，檔主說五天以來售出超過200隻。熟食攤檔負責人伍先生：「由朝忙到晚。有試食當然對客人有信心，試過喜歡就買。我覺得今年人們願意吃，很少說「便宜點吧」，沒有這句說話，人人見到新鮮就買。」

賣韓式麵食的攤檔說生意好過預期，來到最後一天都要補貨。韓式食品攤檔負責人李先生：「我們有信心能夠賣完，試食幫助了很多，如果沒有試食會相差很遠。」

有人早兩天已經來過，花費2000多元。趁商戶減價促銷，又來執平貨。陳女士：「嘩，這麼大隻（蝦）只要100元，早幾天來的時候貴，今天便宜了很多。政府派了錢、要花費一些，買得闊綽一點，起碼多了5000元，對嗎？」

有參展10年的凍肉商說消費券沒有太大幫助，生意較去年跌一成。凍肉零售商負責人李先生：「不行啊、消費券人們用完了，每個人都說『無啦！仲有咩？』市民都回內地、北上，這樣都會有影響。」

生意不太好就要想盡辦法搶客，冰鮮雞兩隻由市價130元減至95元，店主說清貨之餘，希望大家買得開心。