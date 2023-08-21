金正恩視察艦隊試射巡航導彈 美韓軍演聚焦應對北韓威脅及虛假情報

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【有線新聞】美韓展開一連11天軍演，南韓總統尹錫悅指北韓的挑釁，只會加強韓美日聯盟關係。北韓同日則公布領袖金正恩視察東海艦隊發射巡航導彈，強調要推動海軍武器現代化和不斷提高實戰能力。

朝中社周一公布金正恩視察海軍東海艦隊的第二水上艦艇戰隊的照片。他登上661號警衛艦，觀看戰略巡航導彈發射訓練，指全體水兵準確命中目標，驗證軍艦的動員能力和實戰攻擊力。