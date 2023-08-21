金正恩視察艦隊試射巡航導彈 美韓軍演聚焦應對北韓威脅及虛假情報
【有線新聞】美韓展開一連11天軍演，南韓總統尹錫悅指北韓的挑釁，只會加強韓美日聯盟關係。北韓同日則公布領袖金正恩視察東海艦隊發射巡航導彈，強調要推動海軍武器現代化和不斷提高實戰能力。
朝中社周一公布金正恩視察海軍東海艦隊的第二水上艦艇戰隊的照片。他登上661號警衛艦，觀看戰略巡航導彈發射訓練，指全體水兵準確命中目標，驗證軍艦的動員能力和實戰攻擊力。
韓媒指相中海軍試射的戰略巡航導彈，有對艦或對地的攻擊能力，而負責試射的亦是一艘新型艦艇，採用低雷達反射面設計。
北韓報道又指金正恩此行了解軍艦部隊、戰備及軍港改建計劃，提出要大幅強化海軍戰鬥力，加快發展現代化軍艦及水上水下武器系統等。
分析認為北韓這天展示軍力，旨在回應南韓與美國同日正式啟動為期十一天的年度「乙支自由護盾」軍演，重點演練迅速轉入戰時狀態，聯合應對全面戰爭的過程，亦是時隔四年重新擴大野外機動訓練規模。
南韓總統尹錫悅主持演習會議，警告北韓可能會動用核武開戰。今年民防演習首次演練應對核威脅，亦會聚焦反間諜、網絡攻擊等。軍演據報亦會首次模擬北韓散布假消息等情況。
剛出席完韓美日峰會的尹錫悅又指北韓的挑釁，只會更鞏固韓美日的安全合作關係，南韓亦會加強與澳英美聯盟、四方安全對話等國際聯盟合作。