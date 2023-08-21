中國好聲音｜李玟錄音引爆醜聞 母企股價累跌近五成 胡錫進籲勿「搞死」節目：無論有否貓膩

【有線新聞】歌手李玟上月初離世，日前（17日）網上流傳一段疑似她的生前錄音，控訴參與內地音樂節目《中國好聲音》時遭受欺凌以及賽制不公，引起爭議。投資該節目的公司母企「星空華文」股價截止今午（21日）再跌29.23%，累計跌近五成。前《環球時報》總編輯胡錫進指，事件反映中國社會現實一角，惟不支持將節目「搞死、廢掉」。

根據網傳長達九分鐘的錄音，疑為李玟的女子稱一直強忍身體嚴重不適，但無法忍受賽制上的不公，認為自己的學員在比賽上取得較高分數，不應該被淘汰，又直指有人向她動手，強迫她離開舞台，強調是她從未遭遇過如此不禮貌的待遇。其後在最後一日錄影時，再因腳傷而向節目組提出舞台調動的要求，起初獲得應允，惟最終節目組未有應要求改動，讓她只能坐在地下完成演出，形容節目組的行徑是侮辱、欺負。

節目團隊：錄音遭惡意剪輯 母企股價大瀉近五成

事件在網上不斷升溫，《中國好聲音》團隊在錄音曝光當天已發出聲明，指該段錄音經惡意剪輯，但承認節目進行期間曾與李玟出現誤會，不過經溝通後已消除。浙江廣電昨（20日）發聲明，坦承節目距離民眾期望仍有差距，但電視台有責任義務加強節目監管，履行播出平台的職責，並會督促節目製作方切實維護公平公正，讓每一位參與者得到尊重。而針對外界關心的問題，浙江廣電承諾會以負責任態度進一步調查核實。

事件更波及至投資《中國好聲音》公司的母企「星空華文」股價，繼上周五挫23.4%後，而截止今日中午（21日）再跌29.23%，累計跌近五成。

網民不滿當局未有行動 胡錫進：不支持把節目搞死、廢掉

雖然節目團隊及電視台分別澄清指控，但網民仍感不滿，「對『中國』倆字欠缺基本的敬畏」、「大明星都敢這樣對待，簡直不可思議」、「這個不查一查，一天都在搞反腐，這些地方不搞一搞？」但亦有網民認為李玟已經離世，「外人永遠不會知道真相」，亦指「現在的場面相信也是李玟不想看到的」。

而曾任《環球時報》總編輯的胡錫進亦有就此事發表意見，透露自己有參加綜藝節目的經驗，認為《中國好聲音》作為全國頂級音樂選秀節目，「贊助商多，選秀結果的利益也大，我相信它的情況肯定會複雜得多」，但同意浙江電視台和製作方需要給公眾一個交代。他認為，事件是中國社會現實的一角，「無論錄製過程是否有一些我們尚不清楚的貓膩，我都不支持將這檔節目搞死、廢掉」，稱中國出現有現象級、有號召力的綜藝節目不容易，應該繼續「鞭撻、推動它做出改進和完善」。

《中國好聲音》是內地知名選秀電視節目，2018年開播至今已播出超過六季，由燦星製作公司製作，並在浙江衛視播放，香港藝人如謝霆鋒、李克勤等亦曾擔任節目當中的導師。