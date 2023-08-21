施政報告｜自由黨倡設外傭免稅額及累進式子女免稅額 新思維促落實雙普選鼓勵生育

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

施政報告｜自由黨倡設外傭免稅額及累進式子女免稅額 新思維促落實雙普選鼓勵生育

【有線新聞】自由黨提出施政報告倡議，包括增設外傭免稅額和累進式子女免稅額鼓勵生育。新思維認為盡快落實雙普選才能挽回年輕人對社會的信心，提高生育率。

自由黨約見特首李家超，就10月發表的施政報告提建議。他們關注本港生育率低，建議從免稅額入手提供誘因，說特首回應正面。自由黨副主李鎮強：「他第一句都是問我們普羅大眾市民如何令到家庭增加生育。除了向特首提出外傭免稅額之外，亦都提出累進式子女免稅額，即是鼓勵家庭生第一個小朋友之後，可有15萬元免稅額，第二名子女增至30萬元，到第三名是60萬元，希望可幫助家庭儲到更多『奶粉錢』。」

新思維都有就施政報告提出倡議，認為金錢誘因不足以提高生育率，關鍵在於社會環境氣氛，建議盡快落實雙普選時間表。新思維主席狄志遠：「如果我們社會沒有民主制度，社會沒有制衡力量，當社會失衡，必然會出現矛盾。當年輕人新生代對前景沒信心、不樂觀，是沒人願意生下一代出來受苦，這是一直以來年輕人給我的反應。所以今天提出是製造環境，當市民特別年青一代對社會有歸屬感、投入感、有信心，他認為有下一代生存開心的土壤，會積極考慮生育。但你說給兩、三萬元鼓勵生育，我相信這個方法不可行。」

新思維建議普選方案以中央及建制派接受的「831」方案為基礎，計劃星期三與李家超會面反映。