考評局遭控「買卷」收費過高 涉違私隱條例 考評局：須收回電腦系統等成本

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【有線新聞】有文憑試考生質疑向考評局「買卷」收費過高，涉嫌違反私隱條例中「查閱資料不應過度徵費」，已向私隱專員公署投訴考評局。

以往文憑試放榜後，考生向考評局「買卷」會收紙本複本。今年開始改為電子複本，首科申請價格由400元減至380元，之後每個附加科目維持104元。有今年的文憑試考生認為「買卷」價格太高，不符合私隱條例中「查閱資料要求徵收的費用不得超乎適度」，又質疑附加科目收費不減，做法不合理，向私隱專員公署投訴考評局。投訴人Aki：「考評局有酌情權選擇是用甚麼形式發放，可以選擇用紙本、電子形式、硬碟等。根據私隱條例無論使用哪種形式，只可以收取任何可能替代方案中，收費最低的選項費用。（考評局）今年都主動降價，證明以前收取的費用是貴了。」

早在2012年已經有類似的投訴，當時考評局曾解釋徵收的查閱費，包括員工薪酬、紙張及文具費用等，而電腦操作開支更佔一半比重。Aki認為改為電子複本，紙張、打印機操作費等收費應該可以剔除，希望考評局可以公開相關成本。Aki：「考評局可以檢討收費，讓更加多考生能負擔及願意買卷，將來考生可以用更加合理的價錢買卷，一來對他們備試有幫助，二來考生會更願意買卷看是否被批改錯誤。」

私隱專員公署回覆接獲有關個案的投訴，正按既定程序作出跟進。

考評局已經接獲私隱專員公署轉介的投訴，會按要求作出回應。考評局說申請查閱資料的數量龐大，而且高度集中於部分時段。為確保在40天內提供資料，局方專門設立處理查閱資料要求的電腦系統，加上各項與考試相關的個人資料分別儲存於多個不同的電腦系統，因此維持系統及周邊設備的運作是必需的成本，考評局會因應實際運作適時檢討收費。