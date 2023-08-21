香港三項鐵人派出3男3女出戰亞運 教練形容為歷來最強陣容

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【有線新聞】奧斯卡在東京奧運獲得第33名，創出港將歷來最佳成績，加上去年在U23亞錦賽奪金，有望繼06年的李致和奪銀之後為香港在個人賽再奪亞運獎牌。但4月在亞洲盃中國站拉傷小腿退賽，他說沒受大影響：「我很幸運沒有傷及骨頭，只是一些割傷和一點瘀傷，我翌日就回歸訓練。一星期後我在漢堡參加比賽，而且表現不錯，所以我不擔心傷勢會帶到亞運。」

6月贏得U23亞錦賽混合接力金牌，個人賽亦奪銅的伍泰龍同樣是獎牌希望，上月去了西班牙集訓，以最好狀態應付亞運：「不是太大壓力。這是亞運，但我自己心想與其他比賽一樣，準備方法一樣。我們離開香港的原因，就是沒有令我們分心的東西，例如不用上學，不會有出去玩的誘惑。」

上屆在混合接力奪銅，第三次出戰亞運的蔡欣妍，有信心再下一城：「當然每個項目都想衝獎牌，目標是有這個希望存在，但不要將結果放得很大，盡力做好每個過程、細節。」

奧斯卡、伍泰龍及黃子圖在男子隊，女子代表就有彭詩雅、賀詩樂及蔡欣妍，被教練形容為歷屆最強，但都有幸福的煩惱，還要時間決定個人及混合賽的席位怎樣分配。

港隊星期六出戰世界盃中國站，之後會去泰國布吉集訓三個星期，決定最終亞運出賽人選。